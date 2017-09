Afrique: Le Maroc accueille le premier forum des managers territoriaux

Le forum réunit près de 300 participants venant de 43 pays africains, parmi lesquels: des ministres de la décentralisation et de la gouvernance locales; présidents d'associations nationales des collectivités locales; des maires; élus locaux des managers des collectivités territoriales; présidents et directeurs des institutions de formation; des responsables des réseaux professionnels des administrations locales, ainsi que des experts en gouvernance locale. L'ouverture des travaux sera officiellement faite par Abdelouafi Laftit, ministre de l'Intérieur du Maroc.

Les participants aborderont, entre autres, les questions de mise en perspective de la décentralisation dans le contexte africain, le financement de la formation dédiée aux collectivités territoriales et le développement du travail en réseau entre cadres des administrations territoriales des pays africains et l'insertion desdits réseaux africains au sein d'autres réseaux internationaux.

Le forum offre l'occasion de prendre la mesure du défi et met en présence les premiers concernés, à savoir les responsables et cadres des collectivités territoriales et les responsables des institutions de formation qui offrent des cursus au profit des collectivités territoriales.

Ces assises ont pour objectif, de mettre en exergue les enjeux et défis d'une gestion moderne des ressources humaines au niveau local et de faire comprendre comment les réseaux professionnels des managers territoriaux, ainsi que les instituts de formation peuvent contribuer à renforcer les processus.

La réunion est organisée en collaboration avec le ministère de l'Intérieur du royaume chérifien, l'Association des régions du Maroc (ARM), l'Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC) et l'Université internationale de Rabat (UIR). Elle bénéficie également de l'appui de plusieurs partenaires africains et internationaux, dont la Commission de l'union européenne. Le forum a pour thème : « Les ressources humaines des collectivités territoriales africaines : le temps d'agir... c'est maintenant ! ».

Dans le cadre de son Académie africaine des collectivités territoriales (ALGA), Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLU Afrique) organisent du 18 au 21 septembre au Maroc le premier forum des managers territoriaux et instituts de formation.

