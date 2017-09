Sénégal: Drogue - 20 ans après la création de l'ONUDC, des progrès mais beaucoup reste à faire

L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) fête jeudi ses 20 ans d'existence. Selon un communiqué, cet organe du Secrétariat des Nations Unies a été créé en 1997 à Vienne, en Autriche, après la fusion du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues et de la Division de la prévention du crime et de la justice pénale.

L'ONUDC assure depuis 20 ans une plus grande coopération et une meilleure coordination dans la lutte contre la drogue et la criminalité. A l'occasion de ce 20e anniversaire, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a félicité l'ONUDC pour son travail et ses efforts visant à relever les défis mondiaux actuels.

«Aider la justice à prendre racine est essentiel pour prévenir les conflits, promouvoir la paix et la sécurité internationales et atteindre les Objectifs de développement durable», a déclaré Guterres dans un message vidéo diffusé lors d'un événement spécial marquant les 20 ans de l'Office. «Je suis fier du soutien que l'ONUDC apporte aux pays pour s'attaquer aux problèmes interconnectés de la drogue, du crime organisé, du terrorisme et de la corruption», ajoute.

«Le terrorisme, la cybercriminalité, les crypto-monnaies et les réseaux de l'ombre sont les bénéficiaires non intentionnels de la mondialisation», a déclaré pour sa part le Directeur exécutif de l'ONUDC, Yury Fedotov.

Selon lui, les groupes transnationaux du crime organisé exploitent les vulnérabilités, les crises et les lacunes en matière d'application, où qu'ils les trouvent, pour élargir leur portée et diversifier leurs activités.