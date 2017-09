Sénégal: Appui à la riziculture pluviale - Le Pnar équipe 60 organisations de producteurs de Sédhiou...

Places fortes de la riziculture pluviale, les régions de Sédhiou et de Kolda jouent un rôle essentiel dans l'atteinte de l'objectif d'autosuffisance en riz, en 2017.

Pour encourager les riziculteurs de ces deux zones, l'État, à travers le Programme national d'autosuffisance en riz (Pnar), a distribué gratuitement du matériel agricole à des organisations de producteurs (décortiqueuses, motoculteurs, semoirs, batteuses).

Imelda Coly est une rizicultrice heureuse. Ses pas de danse endiablés au rythme des battements de main au milieu des rizières bordées de palmiers de la vallée de Samirong dans la région de Sédhiou renseignent sur la joie qui s'est emparée d'elle. Les autres femmes rizicultrices membres de l'association qu'elle dirige tout aussi enchantées, en communion, lui donnent la réplique. Une petite pause récréative pour savourer l'instant et oublier le dur labeur des travaux champêtres. Pour la prochaine campagne rizicole, ce quinquagénaire râblée et dynamique ne déboursera pas de l'argent pour louer un tracteur pour le labourage de son champ de riz. Le Programme national d'autosuffisance en riz (Pnar), une heure plus tôt, a octroyé gratuitement un motoculteur et un semoir double rang à son organisation. Avec ces équipements, Imelda sait que rien ne sera plus comme avant. « Pour une superficie d'un demi hectare à labourer, nous devions payer 15.000 FCfa, sinon on était obligé d'utiliser les dabas et cela nous prenait parfois trois semaines. Pour les semoirs aussi, il fallait mettre la main à la poche. C'est vous dire que ces équipements vont considérablement alléger nos travaux », confie-t-elle.

Comme l'organisation d'Imelda, soixante autres Gie, coopératives, fédérations, associations ont bénéficié de matériels agricoles constitués de décortiqueuses, de motoculteurs, de semoirs double rang et de batteuses. Ces bénéficiaires ont été choisis à travers une sélection rigoureuse opérée par un comité régional. Un coup de pouce salvateur qui va, sans doute, fouetter la production de riz dans le Pakao qui, ces trois dernières années, malgré le déficit de mécanisation, a réussi des productions records.

En dehors de Saint-Louis, Sédhiou est la première région en production de riz pluvial. Les efforts de l'État ont permis une augmentation substantielle des superficies emblavées avec une production régionale de 174,264 tonnes en 2015 et 170,390 tonnes en 2016. A cela s'ajoute l'amélioration des bonnes pratiques agricoles par les producteurs mais aussi une meilleure qualité des intrants distribués.

Pourtant, jusque-là, l'écrasante majorité des producteurs utilisaient des outils rudimentaires pour la culture du riz : la daba pour le labourage, les bâtons pour décortiquer le riz. « Ces matériels viennent à point nommé. Ils renforcent les efforts déjà consentis par l'État pour accompagner les producteurs de Sédhiou. Pour la première fois, cette année, nous avons reçu et distribué à temps, 2000 tonnes de semences certifiées alors qu'on tournait autour de 700 tonnes les années précédentes. Et c'est du paddy qu'on distribuait. Les efforts combinés de l'État et des producteurs ont permis d'avoir ces bons résultats », souligne Omar Mbengue, Directeur régional du développement rural de Sédhiou lors de la cérémonie de remises des lettres de notification aux bénéficiaires présidée par l'adjoint au gouverneur Alioune Badara Mbengue. L'adjoint au maire de Sédhiou, Abdoulaye Coly reste persuadé que ces équipements rendront les rendements meilleurs et conforteront cette région dans sa position de « grenier de la Casamance ». Aliou Diallo, représentant du Conseil d'administration, abonde dans le même sens. Il a plaidé pour l'intensification de l'agriculture à Sédhiou tout en relevant quelques obstacles comme l'ensablement des vallées.

Les équipements distribués seront d'une grande utilité pour les producteurs car, comme l'a souligné Waly Diouf, Coordonnateur du Pnar, « ils touchent à l'ensemble de la chaîne de valeurs » en ce sens que les motoculteurs font aussi bien du labour que du transport de paddy, les semoirs permettent d'économiser la semence, d'accélérer et d'alléger la fastidieuse opération de semis alors que les batteuses font oublier les bâtons et les décortiqueuses blanchissent le riz. « Notre souhait, c'est de faire en sorte que Sédhiou soit non seulement autosuffisante en riz, mais qu'elle puisse en exporter dans les autres zones qui n'ont pas les mêmes potentialités. En plus de ces équipements, nous allons installées une mini-rizerie. Elle est déjà achetée et un gérant a été identifié. Les producteurs pourront aller vendre à cette rizerie leur excédent de riz », a déclaré Waly Diouf.

... Et 52 de Kolda

Comme Sédhiou, Kolda aussi a eu droit à son lot de matériels agricoles. Au total, 52 organisations de producteurs venues de tous les départements ont bénéficié des mêmes équipements. Car, comme dans le Pakao, la riziculture pluviale est dans une bonne dynamique de performance dans cette région depuis au moins trois ans, selon le Directeur régional du développement rural, Abdoulaye Sidibé. « Entre 2014 et 2016, nous sommes passés à des productions de 12 % à 31 %. Ce qui place Kolda au 2ème rang, sur le plan national, derrière la région de Saint-Louis », dit-il. Ces performances s'expliquent par l'engagement des producteurs de la zone et par l'appui de l'État qui a triplé la dotation en semences certifiées de Kolda qui est passée de 300 tonnes à près de 2000 tonnes et au même moment, 45 tracteurs ont été déployés sur le territoire régional, selon le Coordonnateur du Pnar. Il a annoncé que des sessions de formation seront organisées à l'intention des responsables des organisations de producteurs et des conducteurs des matériels afin d'en assurer une bonne utilisation.