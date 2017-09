Sénégal: Ecouter un peu plus Felwine

revue litteraire

L'ouvrage du professeur Felwine Sarr, « Afrotopia » est un hymne à l'avenir. Il est galvanisant. Les propos sont d'une sublime justesse.

Le lien avec la France ou avec toute autre ancienne puissance coloniale est moins préjudiciable à l'Afrique que l'idée que les Africains se font d'eux-mêmes, de leur continent. Dynamiser les consciences autour de nous-mêmes, du devenir collectif passe par ce qui suit.

« L'économique, le politique, le culturel sont des piliers de l'édifice social à rénover et à reconstruire. Le psychologique en est le quatrième et le non moins fondamental. Des siècles d'aliénation et d'asservissement ont laissé des traces dans la personnalité et la psyché de l'être africain. Ce dernier doit se guérir des blessures narcissiques et psychologiques qui lui ont été infligées et qui, aujourd'hui, s'expriment sous la forme d'une perte de l'estime de soi, d'un complexe intériorisé d'infériorité pour certains et, pour d'autres, d'un manque abyssal de confiance en soi...

Une relation perturbée à autrui, principalement à l'ancien colon, qui peine à s'inscrire sous le rapport de l'horizontalité et de la réciprocité. Une tendance à toujours considérer en termes d'expertise, de qualité, de jugement-et cela quel que soit le domaine-, ce qui vient de l'Occident comme meilleur. Un décentrement pathologique, une absence à soi qui se traduit par une incapacité à penser, juger, évaluer les choses par soi-même. A cela s'ajoute un rapport d'extériorité aux choses. Des expressions populaires en Afrique de l'Ouest, comme la « science du Blanc » pour désigner le savoir scientifique ou son application technique, expriment le rapport d'auto exclusion du patrimoine scientifique commun.

Celui-ci serait le fait des autres, notamment de ce sorcier blanc, considéré comme maître de la « technè » ayant ravi aux dieux un secret inaccessible aux autres mortels. En dépit du fait que l'archéologie du savoir ait démontré que le patrimoine scientifique de l'humanité était une construction collective avec des moments de révolution déterminés par des conditions socio-historiques, toutes les formes d'intelligence humaine et tous les peuples, à différents moments, y ayant contribué, ce sentiment d'étrangeté demeure chez le plus grand nombre...

Se pose alors la question fondamentale de la reconquête de l'estime de soi et de la reconstruction de ses propres infrastructures psychiques. Quelles sont les conditions de la régénération ? Comment guérir son moi douloureux et épanouir son élan vital ? Comment s'affranchir de la haine de soi et rebâtir l'estime de soi ? ... ».

Ce que Felwine Sarr dit un peu plus loin dans cet ouvrage, s'il ne constitue pas des réponses à ces questions, peut servir au moins d'accotoir au continent africain. « [... ] La solution ne viendra cependant pas d'une nostalgie du passé, mais d'une plus grande présence au meilleur de soi-même. Les êtres et les sociétés sont le résultat de ce qui a persisté de leur histoire en eux et des synthèses qu'ils opèrent.

Les valeurs positives des cultures africaines sont présentes et persistantes ; il s'agit simplement d'exploiter la dynamique et les ressources, morales, physiques, spirituelles et créatrices qu'elles recèlent ». La solution ne viendra que de nous-mêmes, en effet, de notre capacité à tirer parti de nos forces.