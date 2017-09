La route qui mène à Yeumbeul en passant par Thiaroye a été baptisé Tally Diallo, en hommage à « Diallo Pitch ». En effet, le président Léopold Sédar Senghor a donné le nom de cette rue à l'homme d'affaire. Cela se justifie par le fait que quand son activité prit de l'ampleur, Senghor a voulu venir visiter les oiseaux dont on lui a vanté la beauté. Après que ce fut fait, le chef de l'Etat d'alors fut émerveillé. Il multiplia ainsi les visites. « C'est durant l'une de ses visites que sa voiture s'est enlisée dans le sable et pour ne plus vivre pareille situation, il décide de construire une route qui mène à l'oisellerie », raconte Malal Diallo.

L'ingéniosité avec laquelle il construisait les cages attirait les visiteurs à la maison. Voyant que les espèces qu'il élevait et l'art avec lequel il décorait les cages intéressent beaucoup les Européens qui fréquentaient la maison, « Diallo Pitch » leur en offre, pour ensuite en récolter les fruits par la publicité qu'ils lui offraient en Occident. « Ces derniers n'hésitaient pas à s'en procurer et de fil en aiguille son petit commerce devient grand en peu de temps », renseigne son fils Malal Diallo, la trentaine, teint noir.

