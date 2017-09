Cameroun: 85% d'écoles au coeur du commerce du tabac

Les conclusions de l'étude réalisée en 2016 auprès de 20 écoles de la ville de Yaoundé par la Coalition camerounaise contre le tabac (C3T) que préside Flore Ndembiyembe sont alarmantes : «100% des établissements scolaires enquêtés ont dans leurs environs des négoces vendant des cigarettes à l'unité». Sur un rayon de 100 mètres autour des 20 établissements scolaires de la capitale politique du Cameroun enquêtés :

«85% ont autour d'elles des commerces qui exposent sur leurs comptoirs, des produits de tabac à côté des produits aimés par les enfants et autres produits alimentaires de grande consommation (beignet, pain, haricot, caramel, chewinggum, biscuit, bonbon, "kossam", poisson à la braise, banane, sucette... , Ndlr) ; autour des écolées ayant fait l'objet d'une observation minutieuse, la publicité du tabac à travers les affiches est omniprésentes ; et 55% ont dans leurs environs des affiches publicitaires sur le tabac.

En ce qui concerne sa commercialisation, les résultats de l'enquête font état de «la présence de 173 points de vente des produits de tabac dans un rayon de 100m autour de ces 20 écoles. Soit une moyenne de 9 points de vente par école».

Bien plus, dans la totale indifférence des chefs d'établissements et des autorités administratives et policières, la quasitotalité des écoles enquêtées ont des points de vente du tabac très proches et visibles depuis le portail. Et face à cette situation peu enviable du phénomène à Yaoundé, vitrine du pays tout entier, la C3T et ses partenaires font aux autorités un certain nombre de recomman-dations :

«l'interdiction de toutes formes de publicité, de promotion des produits du tabac et toutes formes de parrainage par l'industrie du tabac au Cameroun ; l'interdiction de la vente des produits du tabac autour des écoles ; l'interdiction des affichent publicitaires des produits du tabac autour des écoles ; l'inter-diction de la vente de cigarettes à l'unité et en petits paquets et l'exigence de l'affiche «Vente interdite aux mineurs» dans tous les points de vente des produits du tabac au Cameroun. Enfin, l'Ong interpelle les pouvoirs publics, en plaidant pour l'adoption d'une loi anti-tabac au Cameroun.

Ngallè Bibehe contre le phénomène.

«J'attends que les milieux scolaires deviennent plus que par le passé des cadres attractifs, propices au travail et débarrassés de tout ce qui est contraire à l'éthique et à l'épanouissement de l'apprenant», a martelé Jean Ernest Masséna Ngallè Bibehe, au terme de la réunion de concertation consacrée à la restitution des examens et concours officiels de la session 2016 et à la préparation de la rentrée scolaire 2016/2017, le 26 août 2016 à Yaoundé.

Il est attendu que cette recommandation du ministre des Enseignements secondaires (Minesec) vienne éradiquer une fois pour toutes ce phénomène d'envahissement des établissements scolaires par les commerces de tabac.