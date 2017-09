Cameroun: Rentrée scolaire - Les proviseurs véreux dans le viseur de Ngallé Bibehé

En exploitant ainsi les informations reçues au sujet des micmacs autour du recrutement des élèves dans les lycées et collèges, le Minesec invite «tous les parents d'élèves à être vigilants, à s'abstenir de toutes ces pratiques et à dénoncer tous ceux qui se livrent à ces pratiques répréhensibles». Le communiqué du patron des Enseignements secondaires a le mérite de tirer la sonnette d'alarme en cette période de rentrées scolaires.

Des « actes de corruption et de trafic » qu'il fustige parce que « condamnables et blâmables au moment où des instructions ont été données pour une meilleure organisation de la rentrée scolaire [au Cameroun] ».

En principe, apprend-on, le parent doit se munir d'une demande timbrée adressée au chef de l'établissement, une copie de l'acte de naissance de l'enfant, la photocopie du dernier bulletin plus l'original et éventuellement d'un transfert. Une commission va s'asseoir et traiter les dossiers. Par la suite, les noms des enfants retenus seront affichés.

