Cameroun: Enam 2017 - Junior Biya sauve les candidats retardataires

Ceux-ci déambulent aux abords contrôlant les faits et gestes de la foule. Dans la même veine, des agents de renseignement, munis de walkingtalking pour certains et d'oreillettes pour d'autres, se pavanent, sondant et écoutant ce qui se raconte. Pourtant dans les autres centres, notamment au lycée général Leclerc, l'ambiance est plus détendue. Quelques gendarmes sillonnent simplement les artères tandis que d'autres contrôlent les reçus de paiement et veillent au bon déroulement du concours.

Alertés de l'arrivée du cortège, ils se mettent aux aguets, deviennent furieux et se dispersent la foule en ces termes : « Libérez l'entrée ». A l'entrée secondaire encore appelée entrée du lac municipal, cinq femmes du corps de la gendarmerie forment un cordon de sécurité à l'entrée réservée aux véhicules. L'issue des passagers est contrôlée à la fois par la police et les agents de sécurité de l'Enam. L'entrée principale aussi est couverte par les éléments de l'équipe spéciale d'intervention rapide (Esir) lourdement armés.

Quelques minutes après son entrée à l'école, une trentaine de candidats recalés au portail reçoivent l'autorisation de gagner les salles. Après ce scénario, le reporter de « Le Quotidien de l'économie » n'en saura pas plus, puisque la sécurité n'autorise ni les prises de photos, ni même l'entrée des journalistes au sein de l'institution. Cependant, pour préparer le terrain au « candidat exceptionnel », il y avait une batterie d'éléments des forces de défense et de sécurité.

Samedi 16 septembre 2017, il est 7h 25 minutes lorsque le cortège qui accompagne Junior Paul Biya franchit les grilles de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (Enam). Le second fils du président de la République est arrivé à bord d'un véhicule de marque ML, jaune ocre, aux vitres teintées pour passer les épreuves du concours d'entrée à l'Enam.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.