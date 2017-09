Sénégal: Mgr Paul Abel Mamba - « Le pèlerinage est un patrimoine à sauvegarder »

L'évêque président du Cinpec a ainsi fustigé les gens qui veulent profiter du pèlerinage pour mettre en place des trafics inavouables. « Au pèlerinage, il ne s'agit pas d'aller faire du tourisme, mais de vivre sa foi et de pouvoir en témoigner et en partager les bienfaits ». « Je vous demande d'être les ambassadeurs de ce pèlerinage de l'église du Sénégal, nous sommes tous responsables. En tant que chrétiens, nous devons témoigner des valeurs de l'Evangile, gardons à l'esprit que le pèlerinage est considéré comme le cinquième Evangile ».

A Rome, lors de la dernière messe avant le retour des pèlerins sur Dakar, Mgr Paul Abel Mamba, évêque de Ziguinchor et président du Comité interdiocésain national pour les pèlerinages catholiques (Cinpec), a invité les acteurs du pèlerinage et les chrétiens sénégalais en général à sauvegarder la bonne organisation du pèlerinage catholique en tant que « patrimoine de l'église du Sénégal ».

