Maroc: Kouzkouz au pied du podium du Championnat du monde de triathlon

Le triathlète marocain Nabil Kouzkouz s'est classé 4ème dans la compétition groupes d'âge (16 -19 ans amateurs) dimanche soir en finale du Grand Prix de la Fédération internationale de triathlon (ITU) comptant pour le championnat du monde, tenu du 15 au 17 septembre à Rotterdam (Pays-Bas), indique la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT).

Kouzkouz (19 ans) a bouclé les 750 m de natation (10 min 9 sec), 20 km à vélo (32 min 18 sec) et 5 km de course à pied (15 min 38 sec) en 1h3 min et 16 sec, précise la FRMSPT dans un communiqué parvenu lundi à la MAP.

Les trois premières places sont revenues respectivement à l'Australien Luke Harvey (1h 2 min 42 sec), le Britannique Reuben Trottor (1h 2 min 47 sec) et le néo-zélandais Adam Martin (1h 3min 16 sec).

A la sortie de l'eau, Kouzkouz occupait la 25ème position et la 18ème après le vélo, mais il a pu rattraper son retard lors de la course à pied en franchissant la ligne d'arrivée au pied du podium.

Ont pris part à cette compétition, 77 triathlètes dont 18 Britanniques, 12 Américains, 10 Belges, 9 Hollandais et 7 Australiens.

Kouzkouz devrait concourir en principe dans la catégorie juniors, samedi matin, mais le consulat des Pays-Bas à Rabat ne lui avait accordé le visa que vendredi après-midi. Nabil Kouzkouz s'est adjugé en avril dernier à Charm el-Cheikh (Egypte) la médaille d'or de sa catégorie lors du championnat arabe open et de la Coupe d'Afrique .

Le 6 mai dernier à Hammamet (Tunisie), il a occupé la première place au niveau arabe et la troisième sur le plan africain.

Après quatre étapes du Grand Prix national de triathlon (Mohammedia, Rabat, Nador et Dar Bouazza), Kouzkouz occupe la troisième place avec un total de 32 points. Il a remporté la troisième étape à Nador le 19 août dernier et s'est adjugé, avec ses coéquipiers Amine Farih et Karima Kanoun, la première Coupe du Trône de triathlon.

Le triathlète marocain, Badr Siwane, champion d'Afrique en titre, s'est classé, vendredi soir, premier africain et 42ème mondial sur un total de 78 concurrents dans la compétition Elite U23, rappelle-t-on.