Maroc: 20.000 islamistes manifestent au Bangladesh en soutien aux Rohingyas

Le recours a été introduit au nom de deux hommes rohingyas résidant dans un camp de réfugiés de New Delhi depuis qu'ils ont fui, il y a plusieurs années, les violences contre leur minorité musulmane en Birmanie bouddhiste. Officiellement 16.000, on estime cependant à 40.000 le nombre de réfugiés rohingyas en Inde.

Leur cause a soulevé une vague de solidarité dans le monde musulman. Plusieurs rassemblements de soutien se sont tenus au Pakistan, en Malaisie et en Indonésie.

Plus de 410.000 membres de la minorité musulmane rohingya sont passés au Bangladesh depuis le 25 août pour échapper à une campagne de répression de l'armée birmane consécutive à des attaques de rebelles rohingyas. L'ONU a qualifié d'"épuration ethnique" les exactions de l'armée birmane et de milices bouddhistes.

