Ile Maurice: Impôts - Ces petits entrepreneurs que la Mauritius Revenue Authority a à l'oeil

Selon les règlements de la MRA, toute personne qui doit soumettre un formulaire d'impôts et qui ne le fait pas dans le délai prescrit est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à Rs 20 000. Le contribuable est passible d'une pénalité de Rs 2 000 par mois jusqu'à ce que le formulaire arrive à la MRA. Et une pénalité de 5 % est appliquée sur le montant de l'impôt réclamé. Une amende de Rs 5 000 par mois est prévue pour un entrepreneur, dont les chiffres d'affaires ne dépassent pas Rs 10 millions, s'il ne soumet pas son formulaire à temps.

Selon un préposé de la MRA, le plus important pour les entrepreneurs qui perçoivent des revenus, c'est de le faire savoir. L'objectif de l'instance régulatrice est de mettre à jour les bases de données et d'éviter de mauvaises surprises.

Certains opèrent de petits salons de coiffure ou des ateliers de réparation de bicyclettes et de voitures. D'autres encore sont des menuisiers fabricant des portes et fenêtres entre autres. Il y a aussi les marchands de nourriture et des enseignants qui offrent des leçons particulières. Ce qu'ils ont en commun ? Ils recevront un avis de la Mauritius Revenue Authority (MRA) pendant la période de collection des formulaires d'impôts.

