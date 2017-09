Ile Maurice: Shift System - Le ministère de la Santé et les médecins campent sur leurs positions

Ils ne sont pas près de trouver un terrain d'entente au sujet du système de rotation des médecins (Shift System), en vigueur dans les hôpitaux depuis le 1er août. La Medical and Health Officers Association et le ministère de la Santé se livrent bataille en Cour suprême. Le ministère de la Santé a déposé, ce lundi 18 septembre, un contre-affidavit alors que l'association a présenté un nouvel affidavit.

L'affaire a été appelée devant le chef juge p.i., Eddy Balancy. Elle a été renvoyée au 2 octobre.

Le Dr Vinesh Kumar Sewsurn, président de la Medical and Health Officers Association, maintient que les médecins ont un «arguable case» et que le Shift System doit être annulé. Il reproche au ministère de la Santé de ne pas vouloir entendre les propositions de l'association. Cette dernière est représentée par Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel, et Me Ayesha Jeewa, avouée.

Le litige sera tranché ce mardi 19 septembre

Le ministère de la Santé soutient, pour sa part, le contraire et avance que le Shift System a déjà été étendu dans les cinq hôpitaux du pays. Pour le ministère, il n'y a plus «any live issue» concernant le Shift System.

Le Dr Ravind Kumar Domun, directeur des services hospitaliers, demande que la motion du syndicat des médecins soit rejetée. Il avance que le contentieux entre les deux parties est toujours devant la Commission for Conciliation and Mediation et que le litige sera tranché ce mardi 19 septembre. De plus, le Dr Domun indique, dans son affidavit, qu'il est impossible que le ministère de la Santé revienne sur sa décision.