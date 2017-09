Afrique: Mondial U17 - Le Mali en préparation à Abu Dhabi

Les chercheurs francophones de l'Afrique centrale et de l'Ouest sont en retard par rapport à leurs homologues… Plus »

Il estime qu'à l'égard de la prestation des Aiglonnets en Côte d'Ivoire pendant les Jeux de la Francophonie où ils ont remporté la médaille de bronze qui a été très moyenne, « l'équipe malienne, sans un grand état d'esprit, sans un jeu collectif, ne pourra rien espérer ». « C'est aux joueurs avec quatre nouveaux incorporés de bien assimiler le système et de l'appliquer le mieux possible pour que ce Mondial soit un succès. L'objectif est de monter sur le podium », a-t-il ajouté.

Les Maliens séjourneront pendant environ trois semaines dans un hôtel et s'entraineront dans un stade d'un club local. Les joueurs de Jonas Komla disputeront des matches normalement les 27 et 29 septembre contre les Etats-Unis et la Colombie puis contre le Japon et l'Iran (à Goa en Inde).

Copyright © 2017 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.