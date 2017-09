Madagascar: Séparation réussie pour deux sœurs siamoises de quatre mois

« Au moment de l'opération, on était très inquiets. Mais quand l'opération a réussi, on était très contents, très contents. Là maintenant elles se portent bien. Elles jouent, elles essayent d'attraper les jouets au-dessus de leur berceau et elles mangent bien ».

Six jours après l'opération, Fitia et Mitia vont très bien selon leurs parents qui ont préféré garder l'anonymat. La maman des jumelles est rassurée.

Les bébés siamoises étaient unies par le ventre depuis la cage thoracique jusqu'au diaphragme. L'opération de séparation a duré 2h30 et a été effectuée par une équipe d'une quinzaine de médecins, réanimateurs et infirmiers. Une manipulation chirurgicale délicate réalisée au centre hospitalier d'Antananarivo, par le ministre de la Santé lui-même, le professeur Mamy Lalatiana Andriamanarivo.

Le ministère de la Santé souhaite désormais montrer qu'il n'est plus nécessaire d'aller à l'étranger, car Madagascar dispose d'un matériel moderne et d'un personnel compétent capable de réaliser des opérations chirurgicales délicates.

Les sœurs siamoises Mitia et Fitia sont nées il y a quatre mois par césarienne à Madagascar. Il y a six jours, elles ont été opérées pour les séparer au centre hospitalier d'Antananarivo. Une opération réussie puisqu'aujourd'hui les deux nourrissons sont en bonne santé.

