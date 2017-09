Afrique: Le Président du FIDA devient Président de ONU-Eau

communiqué de presse

New York/Genève — Gilbert F. Houngbo, Président du Fonds international de développement agricole (FIDA), a été nommé Président de ONU-Eau par le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres. ONU-Eau est le dispositif de coordination de l'ONU dans les domaines de l'eau et de l'assainissement.

Dans son rôle de Président, M. Houngbo dirigera l'action menée pour unir et faire fructifier les efforts des organismes et institutions des Nations Unies et d'autres organisations internationales dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.

"Je suis heureux d'assumer la présidence de ONU-Eau et de diriger le cadre qui, à l'échelle mondiale, vise à donner à tous l'accès à une eau et à des services d'assainissement gérés de façon durable" a déclaré Gilbert Houngbo.

Monsieur Houngbo est né dans une zone rurale du Togo et y a grandi; pendant plus de trente ans, il s'est employé à améliorer le sort de populations parmi les plus vulnérables au monde. Il a une vaste expérience de la politique, du développement international, de la diplomatie et de la gestion financière. Il est devenu Président du FIDA le 1er avril 2017.

Avant d'assumer la présidence du FIDA, Gilbert Houngbo a été Directeur général adjoint de l'Organisation internationale du Travail, où il a dirigé des opérations sur le terrain dans plus de 100 pays et géré des partenariats bilatéraux et multilatéraux.

Il a aussi été Premier Ministre du Togo de 2008 à 2012 et, à ce titre, a mené des réformes économiques et a renforcé l'état de droit ainsi que les libertés du citoyen.

Organisme spécialisé de l'ONU, le FIDA est une institution financière internationale créée en 1977 en réaction aux crises alimentaires du début des années 1970, qui avaient surtout frappé les pays du Sahel, en Afrique.

Le FIDA collabore avec le monde rural, les États, les donateurs, les organisations non gouvernementales et de nombreux autres partenaires; il investit dans le développement à long terme des zones rurales, où vivent 80% des personnes les plus démunies.

Le Président de ONU-Eau fait partie des chefs de secrétariat de l'ONU; il est nommé à titre personnel et non en tant que représentant de son entité membre.

Gilbert Houngbo succède à Guy Ryder, Directeur général de l'Organisation internationale du Travail, qui a été nommé Président du Comité de haut niveau sur les programmes. Guy Ryder a été remercié par le Secrétaire général pour avoir promu l'efficacité de la collaboration du système des Nations Unies concernant l'action menée dans les domaines de l'eau et de l'assainissement.

