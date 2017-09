Burkina Faso: Crises à répétition au sein de certains conseils municipaux - En finir avec la pagaille !

Plusieurs rassemblements ont encore eu lieu, le 16 septembre dernier, dans des villes africaines et dans le monde pour… Plus »

Et l'impunité faisant le reste, ils ne se fixent aucune limite dans leur posture de prédateurs des biens de la communauté. Le temps est venu de sévir contre cette race de maires. Il suffit de leur appliquer la rigueur de la loi pour faire comprendre à tous que le mandat de conseiller tout comme la fonction de maire est avant tout un sacerdoce. Par ce fait, l'on rendrait nos conseils municipaux plus vertueux en dissuadant tous ceux qui considèrent l'engagement politique comme un business.

Ce faisant, ils faussent l'esprit de la décentralisation. Car, ce concept ne rime pas avec gestion solitaire et opaque. Il implique la participation et le consensus. In fine, il s'agit de travailler dans le sens de l'intérêt général. Ce principe est malheureusement le cadet des soucis de certains maires. En réalité, dans certaines communes, les maires sont de véritables satrapes locaux qui utilisent leur fonction pour s'enrichir.

Si ce sont des individus qui, par indiscipline, s'adonnent à ces pratiques en foutant la merde dans les conseils municipaux, l'Etat a l'obligation de durcir le ton à leur endroit. Car, ces conseillers indélicats sont en train de prendre en otage les populations. Il faut absolument les empêcher de nuire davantage. Car, en plus de constituer une entrave au développement local, ils renvoient une image désastreuse de la décentralisation au Burkina Faso aux partenaires intérieurs et extérieurs qui sont susceptibles d'aider à tirer nos communes vers le haut.

La reprise des élections, on se rappelle, avait coûté la quinine aux contribuables burkinabè. Des milliards de F CFA, en effet, avaient été injectés, malgré le fait que les temps sont durs, pour procéder à la reprise des élections aux fins de mettre en place de nouvelles équipes municipales. L'on avait eu la faiblesse de croire que par là, la sérénité serait de retour dans les mairies à problèmes et que les autres mettraient un point d'honneur à éviter les crises.

