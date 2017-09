Ile Maurice: La Cité Mécanique - Quand des outils sont des oeuvres d'art

Montrer à quel point le patrimoine industriel est beau. C'est la conviction d'Axel Ruhomally, photographe, responsable de Meta- Morphosis et initiateur des initiatives Moris Dime. «On a toutes les raisons d'en être fier», affirme-t-il.

La nouvelle opération de Moris Dime est une exposition qui a pour titre, La Cité Mécanique, When heritage preservation becomes an art. Pour l'occasion, Meta-Morphosis qui a été établie comme une fondation, s'est associée à la galerie 3A The Excellence of Art, qui a ouvert ses nouveaux locaux à United Docks, dans le Business Park du Caudan.

«L'objet est un prétexte pour raconter un peu l'histoire de Maurice»

L'exposition regroupe les clichés d'Axel Ruhomally qui a photographié des pièces et des objets anciens, «comme si c'était des bijoux». Ainsi que les oeuvres de Gaël Froget qui a posé ses couleurs psychédéliques et ses petits personnages fétiches sur des pièces mécaniques.

Parmi les oeuvres d'Axel Ruhomally : des outils du musée privé de l'entreprise Taylor Smith. Parmi eux : une série de sextants, dont l'un ayant «appartenu au papa de Derek Taylor qui était capitaine dans la marine marchande britannique», confie le photographe. Axel Ruhomally ajoute : «l'objet est un prétexte pour raconter un peu l'histoire de Maurice». Clou de l'exposition : une cale sèche éclairée comme pour un spectacle son et lumière.

Long temps d'apprentissage

«Pour moi l'artisan est synonyme d'excellence, transmission, création». Avec cette exposition, il souhaite redonner ses lettres de noblesse à des métiers qui se perdent mais qui demandent un long temps d'apprentissage, un respect des anciens, une écoute.

«Quand j'ai débuté dans la photo, j'ai commencé par porter des valises. J'étais très content de ça parce que cela faisait partie du parcours : regarder, essayer de comprendre et timidement essayer de reproduire. Et puis, quand on s'affranchit de la technique, de créer. C'est quelque chose que l'on ne peut pas acheter quand on sort de l'école ou d'une formation».

Partage et de transmission

Dans La Cité Mécanique, le photographe retrouve le peintre Gaël Froget, qui a, «outre un vrai talent, une vraie notoriété», dit-il. Ce qui permet d'attirer des collaborateurs aux opérations de Moris Dime. Axel Ruhomally ajoute que Gaël Froget «a la chance de commencer à vivre de son art. Il a aussi créé Bactory, un espace de création pour lui et d'autres artistes. Gaël Froget est lui aussi dans une démarche de partage et de transmission».

Toutes les pièces mécaniques transformées par le jeune peintre proviennent d'une usine de Terra. «A l'usine, on nous a dit, vous tombez bien. On allait jeter de vieilles pièces». Elles ont été récupérées et nettoyées par Meta-Morphosis, avant de servir de support à la créativité de Gaël Froget. Axel Ruhomally assure que des expositions, sur le même concept, avec d'autres artistes, sont aussi prévues.

La Cité Mécanique accueille aussi Yves Winkin, directeur du musée des arts et métiers de Paris.

*Exposition visible du 22 septembre au 10 novembre à United Docks, Business Park, Caudan.

Moris dime, la suite

Moris Dime dure 500 jours. «Ce n'est pas de l'entertainment. On est dans la prise de conscience, dans la valorisation. Je me suis rendu compte que nous avons lancé beaucoup de projets mais que les gens ne comprenaient pas où on voulait en venir», affirme Axel Ruhomally. Parmi les actions de Moris Dime : une capsule temporelle, du street art. «Le but est de mettre en avant le génie mauricien. Quand on regarde le chemin parcouru depuis 50 ans, Maurice est souvent citée en exemple». A terme, toutes ces opérations seront rassemblées dans un beau livre.

Nouvelle galerie.

3A The excellence of Art retrouve Port-Louis

Pour cette exposition, la fondation Meta-morphosis a pour partenaire la galerie 3A The excellence of Art de Christian Mermoud. L'exposition La Cité Mécanique inaugure une nouvelle galerie située à United Docks, à Port-Louis. Cette galerie est déjà présente au l'hôtel Dinarobin et au Royal Palm. Christian Memoud est l'agent de Gaël Froget.