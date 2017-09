Madagascar: RN7 - Le pont de Vohiposa s'effondre

Hier soir, les éléments de la gendarmerie auraient invité les chauffeurs et tous les passagers des véhicules bloqués sur place à rejoindre les villages du Camp Robin, pour ceux bloqués dans le nord de la route et ceux d'Ambohimahasoa puis pour ceux bloqués dans le Sud. « C'est une zone rouge en matière d'insécurité et vu le nombre de la population, nous aurons du mal à assurer votre sécurité », auraient-ils lancé.

Depuis, très peu de véhicules ont pu s'en sortir. « La longueur de l'embouteillage s'étend jusqu'à plus de 4 kilomètres, à l'heure où l'on parle. Même les véhicules tout-terrain ont du mal à passer à la déviation. Ils doivent traverser une petite rivière et le sol y est mou », rapporte une source auprès de la gendarmerie de Vohiposa, jointe au téléphone, vers 18 heures 30.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.