Sénégal: Les complicités entretenues en club sont un grand apport en sélection nationale

"Nous avons eu plus de solidarité, de lucidité et de réussite hier (dimanche)", a-t-il dit, rappelant que les Lions locaux ont été "très gourmands" durant les derniers instants du match contre le Niger. "Ils ont refusé de se satisfaire d'un match nul", a fait remarquer Seck.

"Et ce n'est pas seulement en attaque. Chaque fois que c'est nécessaire, on met en avant ces complicités qui facilitent la tâche", a souligné Moustapha Seck.

"Avec en attaque Moussa Djité et Erasme Badiane, il était clair que je mettais en avant deux joueurs ayant l'habitude d'évoluer ensemble en attaque, à Niary Tally", a-t-il expliqué à l'APS, rappelant avoir bénéficié des mêmes apports en éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations 2016, contre la Gambie, lorsqu'il a titularisé en attaque Mamadou Niang et Abdoulaye Ba.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.