Cameroun: Croissance économique du pays - Jusqu'au bout des réformes

La conférence organisée vendredi dans le cadre de la visite de travail du DGA du FMI a débouché sur un ensemble de propositions.

C'est quasiment l'ensemble du gouvernement qui était présent vendredi dernier au Hilton hôtel de Yaoundé, pour assister à la conférence sur les relations entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. Autour des ministres, le gratin économique national, des universitaires, entre autres.

Objectif de cette rencontre organisée dans le cadre de la visite de travail de Mitsuhiro Furusawa, directeur général adjoint du Fmi au Cameroun, faire le point sur la relation que le Cameroun entretient avec cette institution financière. Surtout dans un contexte marqué par l'entrée en vigueur, depuis juin 2017, du programme triennal économique et financier, appuyé d'une facilité élargie de crédit.

Pour une fois de plus lever les équivoques, le ministre des Finances (MINFI), Alamine Oumane Mey, a emprunté à un adage courant pour expliquer le choix du Cameroun et des pays de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale de se rapprocher du FMI. « Celui qui veut aller vite voyage seul, celui qui veut aller loin se fait accompagner », a indiqué le Minfi. Et de rappeler que le choix de se tourner vers le FMI et d'autres partenaires au développement pour relancer l'économie du Cameroun et de la sous-région s'est fait avec « la lucidité, le pragmatisme, le courage du président Paul Biya ».

Dans sa communication, le Dga du FMI a salué la réaction du Cameroun, qu'il qualifie d'impressionnante face à la crise qui secoue l'ensemble de la sous-région. « Je félicite votre gouvernement d'avoir mené la CEMAC vers une solution ordonnée et coordonnée de la crise », a-t-il souligné. Mais une fois cela dit, Mitsuhiro Furusawa est revenu sur la situation du Cameroun, en rappelant quelques directives.

« La santé économique du Cameroun est relativement meilleure que celle de ses voisins, mais il n'en demeure pas moins essentiel de poursuivre les réformes. Le modèle d'avant la crise n'est pas soutenable », a indiqué le Dga. Des réformes qui peuvent être budgétaires, financières et en rapport avec le climat des affaires. Pour le FMI, mener à bien toutes les réformes proposées permettra de débloquer l'énorme potentiel du Cameroun et facilitera la transformation de l'économie de manière à en faire profiter tous les Camerounais.

« Le FMI est fermement déterminé à aider le Cameroun, notamment grâce à l'aide financière prévue dans le programme qu'il appuie aujourd'hui dans le pays », a conclu Mitsuhiro Furusawa.

A la suite de cette rencontre, le Dga du FMI, le ministre des Finances et le ministre de l'Economie ont donné une conférence de presse conjointe au cours de laquelle les enjeux du programme économique et financier triennal ont été une nouvelle fois expliqués aux professionnels des médias.