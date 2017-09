Cameroun: Economie numérique - 150 millions de F disponibles

Une subvention récemment mise à la disposition de l'incubateur d'entreprises de SUP'PTIC. Un appel à projets lancé dans ce sens

Lundi 11 septembre dernier, le ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) a rendu public un communiqué portant appel à projets pour l'incubateur d'entreprises de l'Ecole supérieure des postes et TIC (SUP'PTIC). Il s'agit de l'ex-école des postes, sise à Yaoundé. L'appellation ayant changé à la faveur du décret présidentiel d'octobre 2016. Un décret qui, en son article 2, a prévu la possibilité pour cette école de mettre en place des incubateurs.

Une possibilité que le MINPOSTEL et le ministère de l'Enseignement supérieur ont concrétisée en créant un incubateur baptisé SUP'PTIC Business Academy. « Aujourd'hui, nous sommes rendus à la phase opérationnelle de cet incubateur, d'où l'appel à projets lancé par le MINPOSTEL pour inviter les startups à déposer leurs projets innovants, relevant du domaine de l'économie numérique », explique Jean Marie Dongo, directeur de SUP'PTIC. Les candidats ont jusqu'au 25 septembre pour déposer leurs dossiers sous plis fermés et scellés à SUP'PTIC.

« Une commission est prévue pour sélectionner les meilleurs projets. Cette année, nous avons prévu une dizaine de places. Il en sera ainsi chaque année », précise le directeur de l'école. Les candidats sélectionnés bénéficieront d'un accompagnement personnalisé pour un renforcement des capacités.

Concrètement, il s'agira de leur inculquer la culture managériale, assurer la maturation de leurs projets et la recherche de financements. Bonne nouvelle pour la première cuvée de SUP'PTIC : « le lancement de l'incubateur a été facilité par le ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat (MINPMEESA), qui a mis à notre disposition une subvention spéciale de 150 millions de F pour lancer les meilleurs projets. Dès lors, les huit premiers, à l'issu de l'incubation, vont recevoir un financement de 10 millions de F par projet pour leur mise en œuvre concrète », annonce Jean Marie Dongo.

Pour les 12 autres projets qui seront incubés cette année et ceux à venir, les responsables de SUP'PTIC Business Academy comptent sur des partenaires publics privés, à l'instar de la Banque des PME, pour apporter le financement nécessaire à leur mise en œuvre. En attendant, l'incubateur est ouvert. Aux start-ups de suivre le mouvement.

La parole aux acteurs

Yves Thierry Nguefack Assong: « Nous cherchons des partenaires financiers »

Promoteur de Monetbil

« Le commerce en ligne prend de l'envol en Afrique et au Cameroun, mais il existe peu de solutions de paiement en ligne. Un marchand en ligne qui veut permettre des paiements sur son site web par mobile money doit faire un contrat avec chaque opérateur, ce qui lui coûte en temps, ressources et argent. Pour capitaliser cela, à Boogeon Sarl, nous avons développé Monetbil, une solution de paiement en ligne qui agrège tous les fournisseurs de mobile money à travers le continent. Le marchand en ligne accepte ainsi tout paiement par mobile money sur son site de vente. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de partenaires financiers pour le développement commercial du projet. »

Sihon Kom: « Il faut des facilités, pas du cash»

Promoteur de Ikwen

« C'est une excellente initiative pour les jeunes entrepreneurs du numérique. La plupart des entrepreneurs du numérique sont des passionnés qui ont peu ou pas d'expérience en entreprenariat. Pour que cette aide soit efficace, cet argent doit être remis aux bénéficiaires sous forme d'équipements ou de facilités, pas de cash. Sinon, ils risquent de le dépenser par trop d'enthousiasme, manque d'expérience ou envie de résoudre des problèmes personnels et familiaux. »

René Jean-Paul Bolo: « Nous attendons de l'accompagnement »

Promoteur de Agri Mag Africa

« La plateforme Agri Mag Africa est un espace de renforcement des liens commerciaux entre, d'une part, les entrepreneurs agro pastoraux, les industries agroalimentaires et les marchés intra africains et d'autre part entre l'Afrique et le reste du monde ; ceux qui s'intéressent à l'Afrique soit pour vendre ou acheter ce qui y est produit. Nos attentes par rapport à cet incubateur, c'est l'accompagnement dans le développement des applications et le financement des start-ups et qu'il accompagne l'éclosion d'un écosystème entrepreneurial parmi la jeunesse camerounaise. »