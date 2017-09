Guinée: Les artistes s'impliquent dans la crise à Boké

En pareille circonstance, la population a besoin d'un interlocuteur, de voir quelqu'un de confiance. On ne peut pas comprendre que nous, nous soyons aujourd'hui le centre de toute la richesse dont regorge ce pays et que nos populations soient dans une misère, dans une précarité qui ne dit pas son nom.

En Guinée, les artistes s'impliquent dans la crise qui secoue depuis dix jours la ville minière de Boké où les populations locales, confrontées à d'énormes difficultés d'approvisionnement en eau potable et en électricité, se sont révoltées et barricadées la ville. L'artiste militant et engagé Elie Kamano et sa suite ont effectué un tour.

Mardi 12 Septembre dernier, les populations de la préfecture de Boké et des villes environnantes vivent une situation extrêmement grave, émaillée de violences avec des pertes en vies humaines, de blessés graves et de dégâts matériels.

