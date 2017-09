revue litteraire

A 32 ans, Julia, psychologue ne croit plus au bonheur. Après avoir perdu successivement son père, son fiancé et sa grand-mère, elle se laisse aller sans réagir. Jusqu'au jour où elle répond, sur un coup de tête, à une offre d'emploi de thérapeute en maison de retraite à Biarritz.

« Tu comprendras quand tu seras plus grand » de Virginie Grimaldi est la petite pépite qui vous surprend. Vous savez celle que vous n'attendez pas et réussit à vous transporter littéralement. Au départ, on se retrouve face à cette héroïne qui vit un drame, une perte douloureuse, incommensurable, a le cœur brisé en petits éclats. Julia quitte Paris pour retourner vers ses racines suite à cet événement. La voilà qui prend le poste de psychologue dans une maison de retraite. Dès les premières pages, on a une bouffée immense d'amour pour ce personnage. On a même des frissons, des larmes, des fous rires. Oui, des fous rires. On se demande comme Julia ce que qu'on allait faire dans ce foutoir. Et on découvre l'un des plus beaux récits que la route littéraire peut placer devant soi, un panel attendrissant de protagonistes.

Style frais. Julia panse son cœur cabossé à la maison des Tamaris. Elle sort d'une rupture qui s'ajoute déjà à sa peine. Le poids des émotions se ressent. Elle enserre dans son manteau, pourtant la plume de Grimaldi offre une façon étonnante de désamorcer l'atmosphère pesante, triste. Dès les premiers mots, le ton est donné. C'est drôle, décalé, surprenant, tendre et un peu doux-amer. C'est un délice. Une petite douceur comme on aimerait en avoir plus souvent.

Vous rêvez de suivre des héroïnes maladroites, humaines, passionnantes? Julia en est une. Mais elle n'est pas l'unique raison qui pousse à poursuivre le récit, à plonger sans s'en rendre compte dans les dédales de la maison de retraites, de se pencher dans cet univers un peu particulier. L'ensemble des personnages forme un magnifique pan de caractères truculents, captivants, de Marine, Greg, au gang des mamies Maryline, Louise, Elisabeth, ou encore Gustave ou même Léon. Chacun gagne le cœur, le séduit. Ils démontrent à leur manière que les apparences sont trompeuses. Ils offrent un somptueux voyage à travers des thèmes qui pourraient rebuter mais sont si bien amenés, si bien tournés, si bien posés que le charme agit. Virginie Grimaldi réussit à traiter de la mort, de la vieillesse, de la solitude, des peines de cœur, de l'amour et de l'amitié avec un style fluide, frais, qui frappe en plein direct du droit dans le cœur. Les papillons s'installent, doucement mais sûrement.

Aventure. Au fil des pages, Julia sort de sa torpeur, elle reprend du poil de la bête. L'héroïne semble s'ouvrir, apprendre à aimer de nouveau, à découvrir le monde. C'est comme si au contact des habitants de Tamaris, elle partait vers une nouvelle vie différente. Elle partait pour fuir la réalité et se retrouve confronter à un monde qui lui apporte bien des sourires, des amitiés et un tournant salutaire. L'ambiance se pare d'un voile léger, rempli d'humour, de ce je ne sais quoi qui la rend diablement séduisante. Pas seulement pour son personnage central, mais aussi pour cet assemblage de pièces, de héros autour d'elle.

Coup de cœur. « Tu comprendras quand tu seras plus grand » de Virginie Grimaldi s'avère être un roman possédant son lot de surprises, d'émotions du rire aux larmes. Tout est mis en place avec talent, douceur, une pointe de légèreté pour digérer les douleurs, les plaies sur la routes et panser les cabosses du cœur. A la fin, une envie d'aimer, de prendre la vie comme elle vient, de profiter nait. Elle envahit l'âme avec un sentiment plaisant. « Tu comprendras quand tu seras plus grand », c'est un énorme coup de cœur, une jolie découverte, un livre dévoré en 1 journée, des personnages qui vous manquent déjà à la fin du livre... Ce livre est drôle, passionnant, les personnages sont attachants, les citations belles, beaucoup de réflexions enrichissantes, et un livre qui vous donne le sourire, et vous fait même rire !