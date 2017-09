Madagascar: La finale GNVB-CNaPS homme pour ce jeudi

Ils ont mené en deux sets à 25 à 23 et 25 à 18. Les gendarmes ayant accumulé les fautes directes et les mauvaises réceptions. CNaPS avait toujours près de 5 points d'écarts et les ont gardés pour ces sets là. Pour le 3e set, les Gendarmes ont eu le dessus en 25 à 16. Et le 4è set était aussi à leur avantage car ils en étaient à 23 contre 20 quand tout a dégénéré.

Rendez-vous est pris pour ce jeudi à 16h30 et les deux équipes ont accepté. Si chez les dames, Stef'auto a laminé VCD en 3 sets à 0, chez les messieurs, rien n'est donc dit. A Toamasina, les deux premiers sets sont allés à CNaPS plus ou moins facilement.

