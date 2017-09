Madagascar: Urban show - A nouveau sur les rails !

Les responsables au sein de Média Consulting, lors de la conférence de presse de présentation de « Urban show » hier.

Média Consulting remet au devant de la scène « Urban show ». Rebaptisé « Urban show revisited », l'évènement se tiendra les 24, 25 et 26 novembre au Village Voara Andohatapenaka.

Dédié aux jeunes branchés, il regroupera toutes les sections phares des principales tendances urbaines dans une seule et même manifestation.

Les férus de mode, les sportifs, les amateurs de high tech... tous seront gâtés. Selon les explications des responsables au sein de Media Constulting « Urban show sera composé de cinq shows.

Il y aura l'urban mode qui mettra en avant des jeunes créateurs et stylistes et dans laquelle les boutiques pourront exposer et vendre leurs créations, l'urban arts regroupant la photographie, le body painting, le graffiti, l'urban sports qui fera sans aucun doute le bonheur des mordus de street basket-ball, tuning, rollers...

Les joueurs ne seront pas en reste. L'urban high tech leur permettra de s'adonner à leur passion pour les video games, billards...

Et le dernier et non des moindres : l'urban food ». Chacune de ces sections sera répartie à travers tout le site avec ses propres expositions, ateliers, démis et concours. « Urban show revisited » se distinguera de la première édition par une plus grande variété d'activités mais surtout par son côté instructif.

Il ne s'agira pas uniquement de montrer les talents des jeunes mais aussi et surtout de faire passer des messages instructifs. Autrement dit, joindre l'utile à l'agréable !