Madagascar: Heavy Metal Vibes - Du bon métal avec Dekapy's Band et Rheg

Rheg balancera du lourd ce dimanche, lors du Heavy Metal Vibes.

De passage au pays, Thierry Dekapy, un grand guitariste qui a fait les beaux jours du groupe Green, Apost ou encore Red Metal, ne passera pas inaperçu. Depuis quelques mois, il répète en solo, et avec sa formation, les chansons qui formeront son répertoire lors du concert Heavy Metal Vibes qui se tiendra au Cercle Franco-Malgache à Anosy ce dimanche à partir de 14h. Il partagera la scène avec le groupe Rheg, qui est d'ailleurs l'organisateur de ce spectacle très attendu par les métaleux.

Depuis quelques mois, Thierry Dekapy a lancé l'info sur son compte facebook, et ceux qui le suivent ont eu l'occasion d'apprécier ses coups de guitare, des séances qu'il filme avec son smartphone, et qui donnent déjà l'eau à la bouche sur ce qui va se passer lors de ce concert. Thierry Dekapy ne sera pas seul sur scène, on compte parmi son band Teddy Inox et Fanirÿ Nocturnal.

La formation fera un set d'à peu près une heure, avec du bon son bien lourd, toujours riche en technicité et en authenticité. Certains des titres écrits et composés par Thierry Dekapy et interprétés par le groupe Green du temps où il jouait dans ce groupe figureront parmi dans le répertoire, mais seront remis au goût du jour avec le combo actuel.

Rheg. Avec Otoprod by Reg, ce live est signé Rheg, qui se réjouit de retrouver son ami et compère Thierry Dekapy. Car à chacun de ses passages à Madagascar, Thierry Dekapy et Rheg jouent toujours ensemble. Pour cette année, ce live incontournable sera l'occasion de retrouver leur complicité. Le show débutera par une session acoustique avec le groupe Rheg, qui compte six membres dans la formation.

Un petit clin d'œil au style mélodique et plutôt blues de ses débuts, dans les années 98, alors que Rheg faisait ses premiers pas en public. Mais on connaît aussi un Rheg qui dompte le métal, et qui envoie du son bien lourd. Le spectacle montera alors en crescendo car après le live acoustique de Rheg, place au heavy métal de Dekapy's band, avant la partie purement heavy de Rheg.

Là, la formation se rétrécit car ils ne seront plus que quatre pour faire chavirer les rockers et les métaleux avec des riffs bien puissants. Une chose est sûre, les fans de métal n'auront aucune excuse pour rater ce rendez-vous unique !