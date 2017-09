Madagascar: Peste - Le premier mort enterré à Vohémar

En cas de soupçon le médecin traitant va conseiller aux gens d'aller vers le centre sanitaire publique le plus proche, car la consultation y est gratuite en cas de symptôme, le traitement sera pris intégralement en charge par le ministère de la Santé. Outre le Cotrim, il a des médicaments particuliers avec lesquels on traite cette maladie dit-il.

La peste existe seulement quand il y a des contacts entre l'homme et des puces provenant des rats. Elle est contagieuse et déclenche la mort subite. Les principaux signes chez une personne portant les symptômes sont une forte toux accompagnée de fièvre.

