Madagascar: A la FIA - Lancement officiel du projet de reboisement » Beam Paulownia Development »

Enfin l'établissement Robbens se charge de la production des jeunes plants de paulownia, tout comme la société BEAM qui se charge des services de reboisement, incluant un suivi des plants jusqu'à maturité et de la distribution des jeunes plants de paulownia et de l'achat des arbres paulownia pour en faire des bois d'œuvre.

La mission de Tree Island, une association de développement de la forêt et des villages, se veut de promouvoir le développement écologique et économique des zones rurales par le reboisement et la gestion éco-responsable des forêts.

Beam Paulownia Development est un projet qui s'inscrit avant tout dans la démarche éco-responsable à travers sa mission de reboiser Madagascar avec la variété « paulownia », un arbre à croissance rapide, tout en offrant un développement socio-économique à la population rurale avec l'appui du ministère de l'environnement de l'écologie et des forêts en partenariat avec BNI Madagascar, l'association Tree Island et l'établissement Robbens.

La préservation de l'environnement, comme entre autres, le reboisement ne peut être dissocié de l'agriculture pour un développement harmonieux et durable. C'est la raison pour laquelle la société BEAM (Bois Et Aggloméré de Madagascar) a tenu a participé à la Foire internationale de l'agriculture (FIA) qui a pris fin tout récemment dans la capitale.

