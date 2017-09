Afrique: L'Algérie, troisième pays consommateur de pétrole en Afrique

En 2016, l'Afrique a produit au total 150,5 millions de tonnes équivalent pétrole (TOE) de charbon, soit 4,1% de la production mondiale.

D'après la dernière livraison du Statistical Review of World Energy, publié en juillet dernier par le groupe British Petroleum (BP, la production de charbon sur le Continent a connu une légère baisse de 1% en glissement annuel. L'Afrique du Sud demeure le leader incontesté en Afrique, produisant à elle seule 142,4 millions TOE, suivie du Zimbabwe (1,7 million TOE), alors que le reste du Continent a produit 6,3 millions TOE, d'après ledit rapport.

Dans le même temps, la consommation de charbon en Afrique a légèrement augmenté de 0,4% à 95,9 millions TOE, soit 2,6% de la consommation mondiale en 2016. L'Afrique du Sud est le plus grand consommateur africain (85,1 millions TOE), suivi par des pays comme l'Egypte (0,4 million TOE) et l'Algérie (0,1 million TOE).

Par ailleurs, BP estime dans son rapport les réserves prouvées de charbon de l'Afrique à fin 2016, à 13,217 milliards de tonnes, ce qui constitue quelque 1,2% des réserves mondiales. La Chine demeure de loin le plus grand producteur mondial (46,1% en 2016) et le premier consommateur (50,6% de la consommation mondiale en 2016) de charbon au monde.

Le rapport révèle également que la troisième place revient à l'Algérie en termes de consommation de pétrole à l'échelle du continent africain. Par ailleurs et dans un rapport séparé, la compagnie pétrolière britannique explique que l'Algérie a consommé une moyenne de 412 000 barils/jour durant l'année 2016, devancée par l'Egypte avec une moyenne de 853 000 barils/jour et l'Afrique du Sud, le pays le plus industrialisé du Continent, avec une consommation de 560 000 barils/jour. Quant au reste du Continent, il cumule 2,1 millions de barils consommés par jour.

Asie pacifique, grand consommateur de produits pétroliers

A l'échelle, planétaire, l'Afrique a enregistré la plus petite part dans la consommation mondiale de pétrole. Celle-ci a atteint 3,9 millions de barils/jour, soit 4,1% du volume mondial. Ces chiffres représentent une croissance de 2,9% par rapport à la période 2005-2015. Le plus grand consommateur de pétrole en 2016 est l'Asie pacifique, avec 34,8% du volume mondial consommé. Celle-ci est suivie par l'Amérique du Nord (24,7%), l'Europe et l'Eurasie (19,5%), le Moyen-Orient (9,8%) et l'Amérique centrale et du Sud (7,2%).

Au 31 décembre 2016, les réserves prouvées de gaz naturel du continent africain étaient de 503 trillions de pieds cubes de gaz (TCF), comme rapporté dans le dernier rapport de BP sur la situation énergétique mondiale. Les pays qui contrôlent le plus de réserves sont le Nigéria (186,6 TCF), l'Algérie (159,1 TCF), l'Egypte (65,2 TCF), et la Libye (53,1 TCF). Le reste du Continent cumule un total de 39,3 TCF. Le volume des réserves africaines représente 7,6% des réserves prouvées mondiales, et place la région à la quatrième position dans le classement des régions du monde ayant le plus de réserves prouvées de gaz naturel, ajoute un communiqué de BP.

Par pays, l'Iran reste le plus grand détenteur de réserves, soit 18% du total mondial. Avec ce volume, indique le rapport, le pays pourra répondre à la demande de son marché intérieur durant les 50 prochaines années.