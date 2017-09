Congo-Kinshasa: Panique dans les écoles de Kinshasa - Steve Mbikayi blanchit les étudiants et doigte les inciviques!

La capitale de la République Démocratique du Congo était dans la panique hier, lundi 18 septembre 2017.

Les élèves ont été soit renvoyés chez eux par les responsables d'établissements, soit récupérés par leurs parents. Pour une certaine opinion, ce sont les étudiants qui ont été à la base de cette situation. Aussitôt appris la nouvelle, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Steve Mbikayi a convoqué une réunion d'urgence avec toutes les coordinations estudiantines des Universités et Instituts Supérieurs de Kinshasa. Au centre de leur échange, la situation qui a prévalu dans les écoles de Kinshasa. Après échange, il s'avère que les étudiants ne sont responsables de ce désordre. D'ailleurs, depuis hier, lundi, ils font les examens de la deuxième session. C'est donc un groupe d'inciviques non autrement identifié qui serait à la base de cette situation qui a failli paralysée la ville.

«Nous venons de travailler avec son Excellence Monsieur le Ministre par rapport à la situation de ce matin où la rumeur a circulé pour dire que les étudiants étaient dans les établissements d'enseignements primaires et secondaires pour faire sortir les élèves et empêcher que les cours se poursuivent normalement. Nous informons officiellement à l'opinion nationale et internationale qu'il ne s'agissait pas des étudiants. C'est un groupe non autrement identifié. En ce moment, les étudiants sont pleinement occupés aux examens de la deuxième session. L'UPN, l'UNIKIN, l'ISTA, ISPT, INBTP et partout ailleurs sont occupés par leurs examens. Un étudiant ne peut pas abandonner son examen pour suivre un mouvement qu'on ne connaît pas. Donc, je confirme qu'il ne s'agit pas des étudiants. Les services de sécurité doivent travailler pour mettre la main sur ces inciviques», a affirmé Mario Baitelemeke, Coordonnateur des étudiants de l'UPN.

Le Ministre calme les esprits

Steve Mbikayi, Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire a tenu à calmer les esprits des parents. «Il y a une parfaite collaboration entre la tutelle et toutes les coordinations des étudiants. Il ne peut pas se passer pareil mouvement sans qu'on ne soit au courant. C'est donc des Kulunas qui ont tenté de perturber la situation. Les étudiants sont des gens civilisés. Je lance un appel à tous les parents d'amener leurs enfants à l'école demain parce que les étudiants ne sont pas mêlés à cette affaire. La police va faire son travail, tout celui qui tentera de troubler l'ordre public va être arrêté. Je félicite les étudiants qui sont des patriotes et qui sont tout à fait en dehors de ce comportement de vandalisme. Que tout le monde soit apaisé », a-t-il fait savoir.

Profitant de l'occasion, le Ministre a parlé de la situation de professeurs d'Universités. La solution sera trouvée très prochainement. «Nous nous attelons à trouver des solutions aux problèmes de professeurs par voie de dialogue », a-t-il promis.