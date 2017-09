Mali: Energie du Mali-SA - 223 milliards de charges en 2016

La croissance de la production devrait se maintenir à plus de 10% par an, voire atteindre 15%. Le nombre d'abonnés est passé de 400 690 en 2015 à 462 761 en 2016, soit une hausse de 15,5%.

D'ici le 31 décembre de l'exercice en cours, EDM SA aura électrifié 69 localités et ce nombre devrait être de 75 au moins à l'horizon de 2018 a-t-il signalé. Avant d'ajouter qu'en 2016 la production d'électricité a été de 1905 GWh (soit +11,29%) par rapport à 2015 (1712 GWh), dont 1768 GWh pour le réseau interconnecté et 137 GWh pour les centres isolés.

Concernant les difficultés, il dira que malgré ce contexte difficile, la structure a poursuivi sous l'impulsion du Ministère de l'Energie et de l'Eau son effort d'électrification du pays. Il fera savoir que le nombre de localités urbaines et périurbaines électrifiées est passé de 53 en 2015 à 62 en 2016.

S'agissant des perspectives à moyen terme, il fera savoir, qu'elles demeurent préoccupantes en l'absence de mesures permettant de faire face aux dépenses d'exploitation de plus en plus croissantes au regard de la progression de la demande.

Dans son allocution d'ouverture, M. Dagamaïssa estime que la présente session porte essentiellement sur l'examen et l'arrêté des états financiers au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Pour ce dernier, elle se tient dans un contexte de relance économique et de retour des principaux bailleurs de fonds.

