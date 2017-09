Burkina Faso: Mémorandum d'entente pour l'importation de gaz naturel liquéfié de la Guinée équatoriale

Plusieurs rassemblements ont encore eu lieu, le 16 septembre dernier, dans des villes africaines et dans le monde pour… Plus »

L'accord initial de trois ans autorise également à la Guinée équatoriale, l'un des principaux producteurs de GNL en Afrique, exportant 3,4 millions de tonnes par an de GNL vers des destinations dans le monde entier, d'explorer et de produire du pétrole et du gaz au Burkina, selon un communiqué du ministère guinéen du pétrole, rendu public ce 18 septembre.

En revanche, ces infrastructures devront permettre à la Guinée qui s'est engagée à élargir considérablement sa capacité d'exportation grâce au projet Fortuna FLNG de 2,2 millions de tonnes par an, d'exporter son gaz au pays de Thomas Sankara. Mais ce n'est pas le seul avantage que représente cette collaboration avec le Faso pour le pays pétrolier et par ailleurs membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

