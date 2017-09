Afrique: Une étude du MAEP met le doigt sur les principaux goulets d'étranglement du continent

La réunion du groupe d'experts réunit les principaux experts et les représentants des institutions compétentes, y compris des experts indépendants, le panel de l'EAP, le comité des points focaux de l'EAP, la CEA, le Secrétariat continental du Mécanisme d'examen par les pairs, la CUA et le NEPAD.

«L'objectif de cette réunion du groupe d'experts consiste à examiner le projet définitif de ce rapport de façon objective et rigoureuse, proposer des moyens de l'améliorer et de s'entendre sur la voie à suivre pour s'assurer que les résultats de l'étude profitent aux activités du MAEP dans un avenir proche», dit Hodane Youssouf, de la Division pour le renforcement des capacités, à la CEA.

La réunion de groupe d'experts de deux jours est organisée conjointement par le Secrétariat général du MAEP et la Commission économique pour l'Afrique (CEA). Selon un communiqué, le Forum des chefs d'État et de gouvernement de l'Évaluation africaine par les pairs (EAP), lors de leur sommet d'août 2016, a demandé au Secrétariat continental du MAEP de mener une étude sur les principaux goulets d'étranglement qui empêchent l'Afrique de progresser ; ce projet a été lancé suite à une présentation faite au Forum par le Président de l'Ouganda, Yoweri Museveni.

