Madagascar: Témoin à surcharge

Mon premier est ouvrage métallique de l'époque coloniale, mon second est un trait-d'union entre les villes, mon troisième peut être dynamité, mon tout n'existe plus à Ambohimanambola, ni à Manakara ni a Vohiposa. On l'aura deviné, la bonne réponse est les ponts effondrés.

La série noire n'est certainement pas terminée. Avec la gabegie érigée en loi en matière de circulation automobile, l'effondrement du pont de Vohiposa sous le poids d'une mastodonte n'est, à n'en pas douter, le dernier. On ne le dira jamais assez, il faut interdire la circulation des gros camions sur nos routes. Comment peut-on laisser rouler un mastodonte de 50 mètres de long, large de 5 mètres, haut de 6 mètres et pesant 55 tonnes, alors que la rue mesure à peine 8 m? Ces camions constituent un danger en permanence pour les usagers normaux de la circulation sur toutes les routes nationales étriquées et totalement inadaptées à la circulation de ces monstres.

Le réseau routier date d'un demi-siècle et a été conçu pour les Juva 4, les 2CV, les Peugeot 202 et les camionnettes. La hausse de la consommation étant, impératif de la croissance aidant, les camions sont de plus en plus gros de par le monde. Ils arrivent à Madagascar quelques années après leur mise en circulation . Seule différence, ailleurs le réseau routier a suivi les exigences de la mondialisation en matière d'infrastructures alors qu'à Madagascar les routes restent un bien commun, un sentier que se partagent au quotidien les véhicules, les piétons, les cyclistes et les tireurs de pousse pousse.

Les gros camions s'engouffrent dans cet espace exigu et obstruent carrément le passage au moindre incident comme c'était le cas sur la RN 2 où un camion s'est affalé sur toute la largeur de la route bloquant complètement la circulation pendant des heures. Au passage, ils font plier un à un les ponts vétustes qui ont résisté à la crise de 2002 et au dynamitage perpétré par les partisans de Ratsiraka. Les autorités des Travaux Publics ont eu beau mettre des balises métalliques , des centres de pesage pour limiter les dégâts, les camionneurs n'hésitent pas un seul instant à ignorer la balance ou a passer outre le barrage comme c'est le cas à Amboanjobe, à Anjomakely.

D'autres ouvrages s'exposent à l'effondrement si l'État continue à fermer les yeux et à se boucher les oreilles face aux abus des uns et des autres. Le pont de Mandroseza commence à ressentir le poids de l'âge ainsi que celui des camions et envoie des signes inquiétants. Les risques sont réels malgré les propos rassurants des autorités.

Les camions sont d'autant plus dangereux que la plupart des conducteurs pensent rouler sur une autoroute ou dans un circuit de Formule 1. Un semi-remorque qui «crashe» sur la RN 2, des conteneurs qui dévalent la falaise de Mandraka sont des spectacles coutumiers tout en étant un danger pour les autres automobilistes.

On se demande d'ailleurs s'il existe un camion-école pour apprendre à un babouin à conduire ces engins mortels et s'il existe une catégorie de permis adaptée à ces machines hideuses à Madagascar. Il faut absolument trouver un moyen de stopper l'importation de ces géants jusqu'à ce que les infrastructures routières se mettent aux normes de la mondialisation, quitte a sacrifier une rentrée non négligeable pour la caisse de l'État.

Voilà au moins une mesure sensée pour pouvoir limiter les dégâts et surtout les pertes en vie humaines, contrairement à l'interdiction des voitures à conduite à droite de circuler. Mais il faut l'admettre, l'importation de camions constitue un véritable pont d'or pour ceux qui opèrent dans cette filière.