Burkina Faso: Les agents comptables des EPE prennent la mesure de leur responsabilité

Ce qui contribuera, à travers le partage de bonnes pratiques financières et comptables, à un plus grand rayonnement de la fonction d'agent comptable », a-t-elle conclu.

La représentante du ministre en charge de l'économie et des finances, Edith Clémence Yaka, tout en réitérant ses encouragements aux agents comptables pour leur persévérance, les a invités à faire preuve d'assiduité et de perspicacité durant la session.

Ainsi, a-t-il énuméré, l'acquisition d'un logiciel de tenue de la comptabilité dans les EPE, l'opérationnalisation des agences comptables secondaires, l'organisation des agences comptables et leur rattachement à la direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique sont, entre autres, préoccupations qui seront mises sur la table de discussion durant la conférence.

Il s'agit, parallèlement, de recueillir les préoccupations des agents comptables et de réfléchir à des solutions qui permettront d'insuffler plus de dynamisme dans leurs prestations.

Depuis 2013, le Burkina Faso a engagé une réforme de la réglementation des finances publiques. La direction générale du Trésor et de la comptabilité publique compte partager les résultats de cette démarche au cours de la XVIIIe Conférence annuelle des agents comptables des Etablissements publics de l'Etat (CACEPE) qu'elle organise, du 18 au 20 septembre 2017, à Ouagadougou, sous le thème : « Réformes des finances publiques : implications sur les rôles et responsabilités de l'agent comptable».

