Afrique de l'Ouest: Vente illicite des médicaments - L'antidote de la CEDEAO et l'OOAS

L'Organisation ouest-africaine de la santé(OOAS) a organisé, du 11 au 15 septembre 2017 à Ouagadougou, un atelier de validation du Document technique commun (DTC) sur l'harmonisation de l'enregistrement des médicaments dans l'espace CEDEAO.

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a mené, à travers l'Organisation ouest-africaine de la santé(OOAS), plusieurs actions afin de freiner la contrefaçon et la vente illicite des médicaments. Cela, dans le souci de renforcer la circulation et l'autorisation des médicaments de qualité, sûrs, efficaces et accessibles à toute la population de la région.

C'est dans cette optique que l'OOAS a organisé, du 11 au 15 septembre 2017 à Ouagadougou, un atelier de validation du Document technique commun (DTC) sur l'harmonisation de l'enregistrement des médicaments dans l'espace CEDEAO.

Cet atelier a pour objectif d'examiner, valider, et adopter la version finale des exigences relatives à l'enregistrement des produits médicaux dans l'espace CEDEAO.

Cette démarche servira de base à l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché et permettra la réduction du temps d'enregistrement des médicaments dans la région dans le but d'améliorer l'accessibilité et le coût sans toutefois compromettre la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits.

Au cours de cette rencontre, des acteurs ont échangé sur la question de la règlementation des médicaments pharmaceutiques dans l'espace CEDEAO. Pour le directeur général adjoint de l'OOAS Dr Laurent Ahlofon Assogba, cet objectif ne pourrait être atteint sans une définition claire et une approche commune entre OOAS et la CEDEAO.

Aussi, a-t-il affirmé l'OOAS a développé en 2010 des documents techniques communs sur l'harmonisation de l'enregistrement des médicaments pour les pays de la CEDEAO, dans la perspective d'harmoniser le processus d'enregistrement des médicaments dans l'espace.

Toutefois, il a indiqué que dans cette même période, l'Union économique et monétaire ouest- africaine (UEMOA) a développé pour les pays de l'Union, des annexes pour les procédures d'approbation des produits pharmaceutiques à usage humain dans les Etats de son espace, en 2014.

Dans un souci d'harmonisation des CTD de l'OOAS et des procédures de l'UEMOA, un projet de fusion desdits documents a été lancé, en 2015. Ce projet a abouti à un document conjoint pour l'enregistrement des médicaments dans le format CTD.

Ce document conjoint a été examiné lors d'un atelier à Abidjan. Il a été ensuite enrichi par l'OMS, puis traduit dans les trois langues officielles de la CEDEAO(le français, l'anglais et le portugais) a détaillé le DGA de l'OOAS.

« Le processus étant à son terme, il revient dès lors aux pays membres de la CEDEAO et à l'ensemble des acteurs de réexaminer et adopter le document final en vue de sa mise en œuvre », a confié Dr Assogba.

Selon le directeur de la santé, de la protection sociale et de la mutualité de la Commission de l'UEMOA Dr Mahamane Hamidine, il convient de renforcer les pharmacies locales, les laboratoires de l'espace CEDEAO et les capacités des acteurs.

C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, il faut une approche commune pour relever les défis, une conjugaison des efforts pour plus d'efficacité dans le processus (CEDEAO-UEMOA).

Il convient donc, pour lui, d'adopter la version définitive du document, d'améliorer l'accessibilité des produits sans pour autant compromettre la qualité, l'accessibilité et la sécurité des médicaments. Le secrétaire général du ministère de la Santé est du même avis. Robert Kargougou a déclaré que cette rencontre vise à renforcer le système sanitaire.

« Cette démarche de l'OOAS est une démarche très importante en ce qu'elle va permettre d'harmoniser les processus en matière d'autorisation de mise sur le marché des médicaments », a-t-il fait savoir.

Selon lui, la validation de ce document va permettre d'être beaucoup plus efficace et plus efficient pour que la région puisse avoir des médicaments sûrs à la disposition des populations.