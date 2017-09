Burkina Faso: Handball/Coupe OAPI - Les honneurs à l'USO et à l'AS-SONABHY

Les finales de la coupe OAPI en catégorie cadette se sont jouées, le jeudi 14 septembre 2017, sur le plateau de la maison de la culture Jean-Pierre- Guingané. Ce sont les cadettes de l'USO et les cadets de l'AS-SONABHY qui ont occupé les premières places.

La finale des cadettes a opposé l'USO à l'EFO. Une finale en sens unique, dominée par les joueuses du coach Abdoul Rahim Kéré. En première période de jeu, l'USO a pris l'avance en réussissant presque ses tirs.

Et à la pause, le score était de 7 à 4 pour les " Rouge et blanc". En seconde période, Farida Kaboré et ses co-équipières ont accéléré pour creuser l'écart devant des adversaires toujours moins tranchantes.

L'USO a eu le gain de la finale par la marque de 15 à 6. La seconde finale, celle des cadets a mis aux prises l'USO à l'AS-SONABHY. Une belle rencontre avec du suspense. Les deux équipes se sont dominé tour à tour.

Le score partiel à la pause était de 7 à 7. La seconde période était synonyme de la première. Pourtant les Unionistes étaient à un doigt de remporter la rencontre, mais le manque de concentration n'a pas permis à l'USO de s'imposer.

Les jeunes Pétroliers ont réussi la parité au score à la fin du temps réglementaire (17-17). Il fallait procéder à l'épreuve des tirs aux buts pour départager les deux équipes.

C'est Mohamed Guissou et les autres de l'AS-SONABHY qui ont été les plus adroits, en réussissant 4 tirs contre 2. Les équipes vainqueurs ont reçu chacune un trophée, 50 000 F CFA, un ballon et un jeu de maillots.

Les vaincues, 40 000 F CFA, un ballon et un jeu de maillots. En marge de cette compétition, il y a eu le tournoi des minimes. Ces deux tournois entraient dans le cadre de la 18e Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle.