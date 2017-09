Cameroun: Rdpc - Le discours de Jean Nkuete qui fâche !

Et renchérit que l'interprétation qui passerait en premier serait le souhait de retour au parti unique. Une volonté égoïste qui mettrait la poudre au feu, dans un contexte où ce qui convient d'appeler « la crise anglophone » fait fureur et est loin d'être résolue.

L'intérêt supérieur du Rdpc ne devrait en aucun cas primer sur l'intérêt général, qui reste l'unité des camerounais à part entière et non entièrement à part », corrige un journaliste sous cape qui pense que « le message de Jean Nkuete peut être interprété de mille manières ».

Pour des professionnels des médias, le Sdf en l'occurrence est un parti national, qui peut trouver sa base n'importe où sur le triangle national. « Les partisans du Rdpc ne sont pas plus camerounais que des autres. Le pays est plongé dans une crise de culture que de tels messages ne sont plus indiqués.

En l'état actuel des choses, le Sdf se taille encore dans la Mifi, deux sièges au Parlement (A.N et Sénat), aussi, le Social Democratic Front contrôle l'ensemble du conseil municipal de la Commune d'arrondissement de Bafoussam 2e.

