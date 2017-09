Madagascar: Grand banditisme - Des gendarmes en têtes de pont

Les renseignements de la police révèlent que les trafiquants en possèdent plus d'une centaine. L'étau s'est du coup resserré autour de deux autres suspects, dont un gendarme du Groupe de Sécurité et d'Intervention Spéciale (GSIS) à Ivato. Tenus à l'œil, les deux hommes ont été appréhendés alors qu'ils allaient livrer une arme de poing du même type, chargée de huit cartouches. Trente autres munitions de fusils de chasse ont été dans la foulée découvertes. La police a, ensuite, réussi à remonter de fil en aiguille jusqu'à un autre membre du réseau, arrêté avec un autre pistolet, dont la boîte chargeur était garnie de sept balles. Au total, sept personnes se sont fait cueillir.

