Ile Maurice: Deven Coopoosamy et à Nadia de Chazal - «Rogers Capital ouvre une antenne à Paris»

Le 23 août, Rogers Capital a organisé un French Business Forum autour du thème : «La France de Macron : des opportunités pour Maurice». Était-ce un signe annonciateur d'une initiative sur la destination Paris ? (Deven Coopoosamy)

Nous allons effectivement et très prochainement ouvrir un bureau à Paris. En attendant, notre French desk se rend très régulièrement sur place et s'entoure de partenaires privilégiés et reconnus sur la Place de Paris.

Le succès enregistré dans le cadre de la première édition du French Business Forum nous a incités à réitérer l'expérience tous les trois mois. Nous allons organiser fin octobre un événement à Paris. Son principal objectif consiste à présenter Maurice en tant que centre financier crédible et transparent pour faire des affaires en Afrique et en Asie.

Lequel des marchés présentés à vos clients et partenaires a retenu le plus d'attention ? (Nadia de Chazal)

Sans surprise, l'Afrique. Le marché français est plutôt dynamique en ce moment. Il se tourne, comme le reste du monde, vers l'Afrique. Son potentiel de croissance est énorme.

Maurice, un pays francophone a toujours été un allié fort de la France. Et la législation est hybride Code civil-Common Law. Quant à l'Afrique, bien qu'attrayante de par son potentiel de croissance, son instabilité politique et l'inconnu qu'elle représente ralentissent les élans. Bien qu'État africain, Maurice se positionne comme un «pied-à-terre» en terrain connu, permettant aux Français de faire du business en Afrique, en toute sérénité. Le French desk est le reflet de ce positionnement de Maurice, à l'échelle de notre groupe, la France restant avant tout le premier partenaire commercial de Maurice.

Y a-t-il un marché ou des marchés spécifiques qui se sont révélés un potentiel réel pour Maurice et pour Rogers Capital ? (Deven Coopoosamy)

Les marchés identifiés sont l'Afrique, l'Inde, la France et la Chine, ce dernier marché incluant l'Asie du Sud-Est. Il y en a d'autres bien entendu. Nous avons cependant choisi de focaliser notre énergie sur ces derniers et également d'activer les synergies entre eux.

Rogers Capital a mis en place une stratégie qui se manifeste par la création de desks dédiés à des pays spécifiques. Quelle en est la raison ? (Deven Coopoosamy)

La stratégie de Rogers Capital consiste à se focaliser sur le client, et donc sur le marché visé, afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques de ce dernier. Il n'est plus question de développer des produits ou des services que l'on va ensuite distribuer.

La démarche est différente : en cernant au mieux le client, ses besoins, ses contraintes, en l'écoutant et en le comprenant, nous sommes convaincus que nous saurons lui offrir la solution la plus adaptée à ses besoins. Bien que nous soyons basés à Maurice, chaque client doit se sentir à l'aise, confiant et proche de nous, où qu'il soit.

Rogers Capital a ainsi confié à des équipes spécifiques la gestion de différents desks : le French desk, l'India desk, l'Africa desk et le China desk. Chaque personne a été soigneusement choisie en fonction de sa connaissance des marchés visés, et également en fonction de son expertise technique.

Conformément à notre stratégie, Rogers Capital a affecté une équipe dédiée à l'India desk, qui offre une gamme complète de services destinés aux investisseurs indiens qui souhaitent aller sur d'autres marchés, et également aux investisseurs qui envisagent d'investir en Inde.

L'India desk est constitué de spécialistes qui disposent d'une expérience pratique en Inde et qui connaissent parfaitement son cadre commercial et réglementaire.

S'agissant de l'Afrique, outre l'équipe d'experts basée à Maurice, Rogers Capital a mis en place, depuis décembre 2016, un Africa desk à Johannesburg, en partenariat avec le cabinet d'avocats Cranko Karp Attorneys.

Enfin, notre China desk s'équipe d'expertises pointues et de personnes clés pour offrir un portefeuille de services à forte valeur ajoutée à nos clients chinois, en amont de nos activités fiduciaires traditionnelles axées sur les traités.

Chaque équipe se veut équilibrée du point de vue du savoir-faire, en associant des personnes expertes dans des domaines différents, souvent recherchés, et complémentaires: corporate administration, conseil fiscal, actuariat, outsourcing de fonctions support, conseil en investissements, family offices, services de cloud, connectivité, numérisation, entre autres.

Une connaissance fine du marché, une bonne appétence culturelle et une compréhension actualisée du contexte politique, fiscal et économique sont indispensables pour bien accompagner nos clients. En deux mots, les desks démontrent notre volonté d'être «client-centric» et avant-gardistes.

Quel est le schéma directeur sur lequel reposent les activités de ces desks ? (Nadia de Chazal)

Les desks ont également la responsabilité de sensibiliser les équipes opérationnelles en interne aux besoins du client, de mettre en place les best practices et d'identifier les partenariats adéquats.

Chaque desk entreprend des initiatives bien précises, en privilégiant les synergies et une parfaite coordination afin de maximiser la transversalité de nos compétences. Par exemple, le desk se déplace régulièrement pour aller à la rencontre de nos clients et partenaires stratégiques. Nous nous sommes rapidement rendu compte que notre présence était plus qu'essentielle afin de montrer notre engagement et de créer une relation de confiance forte et durable, car l'adage «loin des yeux, loin du coeur... » a toute sa pertinence.

Le desk offre à chaque investisseur, partenaire ou client un point de contact unique qui est à l'écoute, qui le guide dans ses démarches et qui a une vision complète de sa situation. Ce point de contact intervient au début de la relation mais peut s'impliquer tout au long de celle-ci dès que le client le souhaite. Chaque desk organise des événements visant à réunir les partenaires clés et les clients sur diverses thématiques.

Vos clients viennent de partout. Comment les concilier avec des marchés sur lesquels, a priori, ils n'ont aucune connaissance préalable ? (Deven Coopoosamy)

C'est vrai. Nos clients sont internationaux. Ils sont originaires de tous les continents, que ce soit les États- Unis, l'Amérique latine, l'Australie, l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient ou encore l'Afrique. Nous les côtoyons régulièrement lors de nos nombreux déplacements à l'étranger, lors de conférences ou de forums d'affaires. La plupart d'entre eux souhaitent investir dans des marchés qu'ils ne connaissent pas forcément bien et sur lesquels ils n'ont pas forcément de contacts «terrain».

Les desks auxquels nous avons donné forme ne sont, au final, qu'une concrétisation structurée de l'approche que nous avions déjà auparavant. Ils ont pour vocation de développer des interactions vertueuses entre eux et à faciliter les collaborations et les échanges avec les autorités et les différents acteurs économiques Mauriciens et ceux des pays concernés.

Par exemple, si nos clients français souhaitent investir en Inde, notre French desk et notre India desk entrent en jeu de manière coordonnée, afin de les accompagner et de les mettre en relation avec les bonnes personnes, experts ou partenaires appropriés. Nos desks interviennent tant de la perspective de l'investisseur que de celle du projet cible, en travaillant de manière globale.