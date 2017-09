Burkina Faso: Lutte contre les mutilations génitales féminines - Une trentaine de filles excisées...

Plusieurs rassemblements ont encore eu lieu, le 16 septembre dernier, dans des villes africaines et dans le monde pour… Plus »

Cette situation vient une fois de plus prouver que l'excision a la peau dure dans la province de l'Oubritenga, malgré la sensibilisation et les mesures dissuasives. Mme la secrétaire permanente du comité national de lutte contre la pratique de l'excision a invité la population à la dénonciation préventive afin de sauver des fillettes.

Cette affirmation a été vite démentie par le voisinage qui a soutenu qu'elle a belle et bien deux fillettes, mais absentes de la cour familiale depuis un certain temps. Informé de la situation, le père de la mise en cause, résidant à Ouagadougou, a saisi la gendarmerie de Ziniaré pour l'en informer que son gendre aurait pris la fuite en abandonnant la fillette dans un endroit inconnu, a expliqué le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie, Djibrillou Zina, aux journalistes.

La brigade territoriale de gendarmerie de Ziniaré a animé un point de presse, le jeudi 14 septembre 2017, au sein de ladite brigade. Elle a informé la presse d'un cas d'excision au secteur n°2 de Ziniaré et leur a présenté l'exciseuse et ses complices.

