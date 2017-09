Burkina Faso: Région cotonnière de Bobo-Dioulasso - Des banquiers dans les champs

Plusieurs rassemblements ont encore eu lieu, le 16 septembre dernier, dans des villes africaines et dans le monde pour… Plus »

Les membres de la direction générale, du conseil d'administration de la SOFITEX et des banques, ont ainsi sillonné des champs de coton dans les départements de Karangasso Sambla et de Bama, dans la province du Houet.

La tournée dans les champs de coton dans la région cotonnière de Bobo-Dioulasso visait d'ailleurs à constater l'évolution des plants et à préparer la campagne de commercialisation et d'égrenage qui vont intervenir après la récolte du coton.

Cette pluie beaucoup attendue, a relancé l'espoir chez les producteurs de coton. Et le DG tout optimiste, de lancer notamment : «Nous avons emblavé plus de 700 000 hectares, ce qui est un record.

La tournée du directeur général de la Société burkinabè des fibres textiles (SOFITEX) accompagné des administrateurs et des partenaires financiers de la Société, le 16 septembre 2017 dans la région cotonnière de Bobo-Dioulasso, s'est achevée sous une grosse pluie, à la satisfaction des membres de la délégation et des producteurs qui, depuis des semaines, scrutaient le ciel.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.