Ile Maurice: Construction d'un supermarché à Vacoas - Dreamprice essuie un revers en Cour suprême

Teeruthraj Padaruth a obtenu gain de cause, ce mardi 19 septembre, en Cour suprême. Il s'élevait contre la construction d'un supermarché et d'un foodcourt à Vacoas par Dreamprice, géré par la compagnie Seven Seven Ltd. Il avait fait servir une mise en demeure en ce sens.

Teeruthraj Padaruth, propriétaire de Kashi Self-Service, qui vend des denrées alimentaires à Solferino, à Vacoas, avait affirmé que la présence d'un tel supermarché allait engendrer un esprit anti-compétitif.

Expliquant qu'il y a une vingtaine de boutiques qui opèrent dans la même région. «Ces 20 boutiques ont la même fonctionnalité que le supermarché que veut lancer la compagnie Seven Seven. Nous opérons depuis pratiquement 20 ans dans la région.

Cela ralentira le bon déroulement de nos activités», avait indiqué Me Segaren Veeramundur, avocat de Teeruthraj Padaruth, le 30 août. Ce dernier était aussi représenté par l'avoué Kaviraj Bokhoree.

La mairie de Vacoas a communiqué dans une lettre sa décision de ne pas donner suite à l'application faite par Seven Seven Ltd. «Après avoir considéré vos points d'objection, nous avons décidé de ne pas agréer la demande de la compagnie Seven Seven», soutient le Chief Executive de la municipalité.