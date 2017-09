Burkina Faso: SND - 561 jeunes formés aux métiers

La cérémonie officielle de démobilisation des appelés de la 65e promotion du Service national pour le développement (SND) est intervenue, le vendredi, 15 septembre 2017, au Centre de formation et de production (CFP) de Loumbila, dans la province de l'Oubritenga. Une sortie parrainée par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Mahamadi Sawadogo.

Mobilisés dans le cadre du Service national pour le développement (SND), 561 jeunes issus de toutes les régions du Burkina Faso ont bénéficié d'une formation professionnelle dans les Centres de formation et de production (CFP) de Loumbila (Ziniaré), de Badala (Dédougou) et de l'IFODER de Bragé (Boulgou).

Après une année d'initiation aux métiers de la maçonnerie, de la mécanique deux roues, de la menuiserie bois et métallique, de l'électricité bâtiment, de la sécurité privée et de l'agro-sylvo-pastorale, ils ont obtenu le Certificat de qualification professionnelle (CQP) et l'attestation du SND.

La cérémonie officielle de leur démobilisation a eu lieu le vendredi 15 septembre 2017, à Loumbila dans la province de l'Oubritenga, en présence des premiers responsables du SND, des CFP, des autorités locales, de parents et proches.

En plus du savoir-faire professionnel acquis, la 65e promotion du SND a bénéficié de cours civiques et patriotiques, d'une formation en entreprenariat, d'un enseignement sur l'hygiène et le secourisme et de sensibilisations aux IST et le VIH-SIDA. Les appelés ont également été initiés au code de la route et ont acquis le permis de conduire.

« Ils sont au total 561 à avoir effectivement terminé de manière satisfaisante la formation. Soit un effectif de 184 apprenants au CFP de Badala, de 280 apprenants au CFP de Loumbila et 97 jeunes de l'IFODER de Bagré dans le Boulgou.

Nantis de connaissances théoriques et pratiques, ces jeunes gens sont prêts à s'installer à leur propre compte ou à défaut braver le marché de l'emploi », a déclaré le directeur du CFP/SND de Loumbila, capitaine Issa Boro.

Il a indiqué que l'efficacité de la prise en main des apprenants a permis l'instauration de la discipline, le renforcement de la prise de conscience collective individuelle et l'atteinte de résultats satisfaisants.

M. Boro a invité la promotion à faire bon usage des connaissances acquises et à poursuivre toujours l'apprentissage. «S'inscrire pour un métier sans frais de scolarité, avec un régime d'internat et d'où vous sortez nantis du CQP, d'une attestation de fin SND, d'une attestation de filière, d'un permis de conduire C et de petites économies matérialisées par un compte d'épargne individuel est significatif », a soutenu le directeur du CFP/SND de Loumbila.

Remerciant les autorités pour leur accompagnement, il a exprimé des doléances inhérentes à l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les CFP.

Une canne de longévité offerte au parrain

Il s'agit, entre autres, de l'équipement des ateliers de formation en machines nouvelle génération, la connexion au réseau ONEA des CFP de Loumbila et Badala et du remodelage de la durée de la formation à deux ans.

Le délégué de la 65e promotion, Modibo Ouédraogo, a traduit leur reconnaissance aux directeurs des centres et aux formateurs pour leur disponibilité et leur abnégation à la réussite de la formation.

Il a remercié leur parrain, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Mahamadi Sawadogo, pour son accompagnement. Ses filleuls lui ont offert une canne, signe de longévité.

La représentante du parrain, Valérie Kaboré, élue consulaire, a affirmé que les jeunes ont fait le meilleur choix en se formant pour participer à la construction du pays.

« En vous inscrivant dans ces centres, vous avez compris que se former aujourd'hui, c'est mettre toutes les chances de vos côtés pour réussir et participer au développement socio-économique du pays.

Aussi vous êtes là pour accomplir volontairement votre service civil, un passage sous les drapeaux qui est un devoir constitutionnel pour tout jeune Burkinabé âgé de 18 à 30 ans », a-t-elle souligné.

Avec le savoir-faire que vous venez d'acquérir, a-t-elle poursuivi, il vous faut en complément beaucoup d'audace et de la persévérance.

Mme Kaboré a exhorté la promotion à cultiver l'esprit d'entreprise car l'auto-emploi des jeunes s'inscrit en droite ligne des projets du gouvernement et de plusieurs institutions.

Sur la même lancée, le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie, Issiaka Kargougou, a informé que cette cérémonie marque le début d'un partenariat dans la durée avec le SND.

A titre d'exemple, cela va se matérialiser par la formation des jeunes à l'esprit d'entreprise et à l'élaboration de plans d'affaires. M. Kargougou a annoncé un million de F CFA pour l'approvisionnement de la boîte à pharmacie du CFP de Loumbila, une contribution de la Chambre de commerce et d'industrie.

Le directeur général du SND, colonel Hamado Dabré, a rappelé que l'une des missions de son institution est d'offrir aux jeunes des formations professionnelles de base dans des filières jugées porteuses pour le développement du pays.

« L'objectif premier de ces formations est de permettre aux jeunes de pouvoir s'installer à leur propre compte. C'est à défaut qu'ils peuvent chercher de l'emploi ailleurs. », a-t-il dit.

Les deux premiers de chaque filière ont reçu des kits comprenant du matériel de travail. Une plantation d'arbres a mis fin à la cérémonie.

Une chanson pour promouvoir les valeurs du SND

A l'initiative des premiers responsables du SND, il a été demandé à deux artistes burkinabè, Frère Malkhom et Malika la slameuse, de composer une chanson qui promeut les valeurs du SND.

Le lancement officiel de l'opus a eu lieu à l'occasion de la cérémonie de démobilisation de la 65e promotion des appelés du SND. « On nous a demandé de proposer une chanson qui mettra en valeur les idéaux du SND. Ma frangine Malika la Slameuse et moi nous nous sommes mis au travail.

Cela a donné la chanson SND que nous avons exécutée au cours de la cérémonie. Nous avons également réalisé un clip vidéo qui sera bientôt diffusé.

Le message porte sur le civisme et le patriotisme. Nous entendons promouvoir ces valeurs auprès de la jeunesse burkinabè », a expliqué Frère Malkhom.