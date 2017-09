Burkina Faso: Gestion des conflits intercommunautaires - Le guide de prévention inculqué...

Les membres des observatoires de prévention et de gestion des conflits communautaires de 4 départements de la région du Centre ont bénéficié d'une formation, les 18 et 19 septembre 2017 à Ouagadougou. Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique entend les former à l'exercice de leur rôle.

Face à la recrudescence des conflits communautaires, le ministère de la Justice des Droits humaine et de la Promotion civique a élaboré un guide de leur prévention et de leur gestion.

Mais ce guide est méconnu de la plupart des observatoires de prévention et de gestion de conflits qui ont été mis en place depuis mai 2013.

Pour remédier à cette situation, les membres des observatoires de Koubri, Komki-Ipala, Komsilga et Saaba de la région du Centre sont en formation, les 18 et 19 septembre 2017 à Ouagadougou.

La vingtaine de personnes déjà impliquées dans la résolution de conflits dans leurs milieux auront ainsi l'occasion de prendre conscience de leur responsabilité dans la prévention des conflits communautaires.

Les formateurs veilleront à les doter de compétences indispensables dans la prévention et la résolution des conflits. Les techniques de résolution et les méthodes de travail figurent également parmi les modules qui seront abordés au cours de la formation.

Pour la Directrice générale (DG) de la promotion civique du ministère en charge des droits humains, Hadjaratou Zongo, cette formation a pour objectif d'aider la communauté à la base en lui permettant de prendre en charge les conflits inévitables qui naissent en son sein.

Elle a souhaité par ailleurs que les membres des observatoires concernés par le renforcement de capacité adhèrent au mécanisme de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires au Burkina Faso (ONAPREGECC).

Quant au maire de la commune rurale de Saaba, Joseph Dipama, il a salué l'initiative du ministère. Il a souhaité que chaque participant soit un relais auprès de sa communauté afin qu'il n'y ait plus de débordements violents en cas de conflits.

« Je vous invite à mettre en place des mécanismes qui permettront de gérer de façon pacifique les difficultés et conflits liés à la vie en communauté », a-t-il insisté. Le Burkina Faso enregistre ces dernières années plusieurs types de conflits.

Il s'agit entre autres, des conflits fonciers, des conflits intercommunautaires, ceux liés à la chefferie traditionnelle, les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ils engendrent des déplacements de populations, des dégâts matériels, des abattages d'animaux et des pertes en vies humaines.

En plus des violations « flagrantes » des droits humains qu'ils occasionnent, les conflits remettent en cause la cohésion sociale et la cohabitation pacifique au sein des communautés concernées.