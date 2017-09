Tunisie/Algérie: Coupe de la CAF - Le MC Alger veut finir le boulot à Tunis

Toutefois, et pour ne pas enfoncer davantage l'Instance dans ses problèmes internes, les trois… Plus »

« Après avoir réalisé une bonne opération à Alger, on ne peut laisser la qualification nous échapper à Tunis. Il suffit juste qu'on soit vigilants et armés de la même volonté qui nous a permis de gagner le match aller pour qu'on puisse passer au dernier carré », a ajouté le milieu de terrain du MC Alger.

« Nous sommes très contents d'avoir réussi à gagner ce match aller de la coupe d'Afrique et face à une bonne équipe du Club Africain, et nous avons démontré que nous avons une bonne équipe qui aura son mot à dire cette saison. Il est vrai que nous avons échoué dans les deux dernières rencontres de championnat, mais cela ne nous a pas affecté, car on finira par retrouver nos forces et nous l'avons prouvé par notre bonne prestation contre les Tunisiens », a confié Abou Sofiane Balegh au micro de nos confrères du Buteur.

