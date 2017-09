Algérie: CAF Ligue des Champions - USM Alger déterminé à se qualifier

« Pour commencer, nous devrons valider notre billet pour les demi-finales le week-end prochain. En ce qui concerne l'adversaire que nous souhaitons affronter, sachez que nous n'avons pas de préférence. Peu importe l'équipe, nous ferons tout ce qu'il faut pour aller au bout et atteindre notre objectif. Nous connaissons tous l'importance de ce trophée aux yeux de nos supporters, pour eux, pour tous ceux qui nous soutiennent nous nous battrons à fond et jusqu'à la dernière minute. »

Mais pour le jeune milieu de terrain des Rouge et Noir, les gars de Soustara vont aborder cette rencontre « comme nous avons abordé le match aller, c'est-à-dire pour le gagner. Nous jouerons à domicile et devant nos supporters, ce sera une motivation pour nous afin de décrocher une nouvelle victoire au stade 5-Juillet. Nous avons fait le plein lors du tour précédent, à nous de nous montrer une nouvelle fois à la hauteur. »

« Nous nous sommes attendus à ce que notre mission soit difficile à cause de l'importance de cette rencontre pour les deux formations, mais aussi vu l'état de la pelouse sur laquelle nous avons disputé cette partie. Dans l'ensemble, nous l'avons bien gérée. Nous avons même fait le plus dur en prenant l'avantage, mais malheureusement nous ne sommes pas parvenus à le garder. Le but égalisateur pris à quelques minutes du coup de sifflet final, n'a pas gâché notre joie », a déclaré Abderraouf Benguit dans des propos relayés par Le Buteur.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.