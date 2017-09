Burkina Faso: Classement des institutions privées d'enseignement supérieur - L'UNEEPL n'est pas d'accord

Plusieurs rassemblements ont encore eu lieu, le 16 septembre dernier, dans des villes africaines et dans le monde pour… Plus »

Les participants se sont félicités de cette rencontre qui a permis de rappeler l'objectif partagé de tous qui est la construction d'un enseignement supérieur de qualité. La décision a été prise de renforcer le partenariat entre l'UNEEPL et la DGESup en vue de relayer les informations des autorités d'une part et prendre en compte les préoccupations du secteur privé de l'autre.

- Après avoir pris en compte ces informations et documents, la DGESup publiera un rapport complémentaire dans les délais les meilleurs, si possible le 20/09.

- Les IPES qui estiment être injustement classées et qui le souhaitent peuvent fournir à la DIPES les informations et documents manquants jusqu'au vendredi 15/09.

Les IPES ont répondu massivement à la proposition de la DGESup de les rencontrer le mardi 12/09/2017 dans la salle de réunion de la DGESup. La rencontre était présidée par Mme la DGESup entourée de la Directrice de l'Enseignement Supérieur Privé (DIPES) et de leurs collaborateurs, et du Président de l'UNEEP-L.

Le rapport dans son introduction dit que l'opération a été faite conformément aux articles 35,36 et 37 du Cahier des Charges qui régit les institutions privées d'enseignement supérieur. (Arrêté n°2011- 120/MESS/SG/DGERS/DEPr du 18 juillet 2011).Or l'évaluation et le classement sont traités dans les articles 85 et 86.

