Et ce, toujours selon le président du CAR, en restant mobilisés pour faire barrière à toute tentative d'oppression et d'exploitation des populations africaines.

Nous avons pris conscience de notre responsabilité et nous savons également qu'un pays qui n'a pas sa propre monnaie n'est pas indépendant », a déclaré Hervé Ouattara, président du Citoyen africain pour la renaissance (CAR) et par ailleurs, représentant de l'ONG Urgences panafricanistes au Burkina.

En effet, répondant à l'appel de « la révolution internationale anti-CFA », ils ont, comme dans plusieurs villes d'Afrique francophone et du monde, tenu un meeting à la Place de la Nation. Un rassemblement, ont-ils dit, qui vise à répondre aux présidents et aux responsables qui, jusqu'aujourd'hui, continuent de soutenir le F CFA.

Plusieurs rassemblements ont encore eu lieu, le 16 septembre dernier, dans des villes africaines et dans le monde pour dire non au F CFA. A Ouagadougou, le mouvement a aussi été suivi, à la Place de la Nation, face à la BECEAO.

